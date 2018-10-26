В Волжском открылся первый в России центр "серебряных" волонтеров

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В рамках Волгоградского регионального форума "серебряных" добровольцев 25 октября состоялось открытие регионального центра "серебряного" волонтерства. Инициаторами выступили Ассоциация волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений", сообщает пресс-служба АВЦ.

В центре будут оборудованы методические кабинеты для проведения занятий, лекций, семинаров, вебинаров и тематических встреч по обучению добровольчеству. Активистам из городов и районных центров будут рассказывать об организации волонтерства на местах, а также о том, как подготовить проекты для участия в грантовых конкурсах различного уровня.

"Мы рады, что в Волжском открывается первый в России центр "серебряного" волонтерства. В нашем городе активно помогают общественникам и волонтерам. Уверена, благодаря этому центру работа добровольцев на благо области будет еще более успешной", — заявила на торжественной церемонии открытия заместитель главы города Волжского Екатерина Гиричева.

В свою очередь координатор проекта АВЦ "Молоды душой" Наталья Русакова напомнила собравшимся, что до конца года планируется открыть 15 центров "серебряного" добровольчества в разных регионах страны. Еще пять аналогичных учреждений будут открыты в 2019 году.

"Мы уверены, что в таких центрах будут работать и совершать добрые дела активные и увлеченные граждане старшего поколения. "Серебряные" волонтеры — уникальная категория людей, которые действительно умеют и хотят приносить пользу обществу. Они имеют знания и опыт, являются лидерами", — отметила она.

Открытие центра в Волжском стало возможным благодаря победе проекта городской школы социальной активности во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтерства в субъектах РФ. Конкурс проводился с 1 июня по 18 июля в рамках реализации программы "Молоды душой", созданной Ассоциацией волонтерских центров в партнерстве с благотворительным фондом "Память поколений".