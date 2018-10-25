Первая мечта сбылась: волонтеры исполнили желание больного ребёнка

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сегодня в России стартовал проект по исполнению желаний тяжелобольных детей и пожилых людей "Мечтай со мной", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России. Идея заключается в реализации заветных желаний детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 70 лет) с опасными для жизни заболеваниями.

"Для людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, большое значение имеет эмоциональное состояние. Мы проводим "дни мечт" и помогаем детям и пожилым становиться счастливее", — рассказал руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин.

Первая мечта исполнилась в Чебоксарах. Семилетний Кирилл Степанов не видит с рождения — у мальчика мраморная болезнь. Он перенес трансплантацию костного мозга и химиотерапию.

"Врачи говорили, что наш ребенок не будет жить долго. К двум годам, во время подготовки к пересадке костного мозга, наступил период, когда мы думали, что его не станет, — рассказала Мария Степанова, мама Кирилла. — Если бы мы не сделали трансплантацию, то Кирилла бы уже не было с нами, потому что дети с таким диагнозом живут максимум до трех лет".

Мальчик хотел ощутить себя машинистом поезда — нажимать на кнопки и рулить. 25 октября волонтеры проекта "Мечтай со мной" совместно с филиалом "РЖД" — "Горьковской железной дорогой" — помогли Кириллу реализовать заветное желание. Он оказался в кабине управления и под присмотром машиниста Александра Бологова запустил в движение железнодорожное транспортное средство.

Заявки на участие в проекте собирают волонтеры в медицинских заведениях и социальных учреждениях, также их можно подать на сайте МечтайСоМной.РФ.

Проект "Мечтай со мной" вошел в платформу "Россия — страна возможностей" и является участником программы акселерации конкурса "Доброволец России".