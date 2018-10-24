На Международный форум добровольцев поступило более 30 тысяч заявок

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На участие в Международном форуме добровольцев подано более 30 тысяч заявок из России и зарубежных стран. Также более 6 тысяч человек выразили желание стать волонтерами мероприятия, сообщает пресс-служба Года добровольца в РФ.

Форум будет проходить в Москве со 2 по 5 декабря, его участниками станут 15 тысяч волонтеров, в том числе юные и "серебряные" добровольцы. Мероприятие будет приурочено к Национальному и Международному дням волонтера.

Как сообщают организаторы, программа форума будет включать несколько блоков. Так, 2 декабря участники посетят социальные учреждения, некоммерческие объединения и благотворительные фонды, где познакомятся с особенностями социального, больничного, экологического, медицинского, событийного волонтерства. Также в этот день состоится премьера документального фильма "Я — волонтер!".

На 3-4 декабря запланирована деловая программа: пройдут дискуссии и мастер-классы с участием ведущих экспертов в сфере гражданской активности и добровольчества, сессии по нетворкингу и международному сотрудничеству, выставка общественных объединений и социальных инициатив, благотворительная ярмарка, итоговые съезды всероссийских волонтерских организаций.

Завершится Международный форум добровольцев 5 декабря торжественным концертом в Ледовом дворце в "Парке Легенд", где будут объявлены победители всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018" и подведены итоги Года добровольца.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 10 ноября на сайте: форум.добровольцыроссии.рф.