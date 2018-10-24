МВД Забайкалья благодарит горожан и волонтеров, искавших девочку в Чите

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Краевой главк МВД Забайкалья поблагодарил волонтеров и неравнодушных жителей Читы, которые на протяжении четырех суток помогали следственно-оперативной группе в поисках 12-летней школьницы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД Забайкальского края Лариса Иванова.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала в пятницу в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Дело находится на контроле главы управления СК по региону. Девочку искали полиция Читы и лучшие криминалисты забайкальского главка СК. Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на вторник был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал.

Руководство УМВД России по Забайкальскому краю выражает благодарность волонтерам и всем читинцам, которые не остались равнодушны и принимали активное участие в поисках пропавшей девочки. В настоящее время полицейские и следователи продолжают мероприятия, направленные на сбор доказательной базы причастности задержанного к преступлению в отношении школьницы", — сказала представитель краевого главка.

По данным СК, подозреваемый пока свою вину не признает. Во вторник ему предъявят обвинение.