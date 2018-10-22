В "Океане" завершилась смена по добровольчеству

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Океан" в Приморском крае 20 октября завершилась тематическая смена по добровольчеству "Ты решаешь!", в которой приняли участие 232 волонтера из 38 регионов страны.

К участникам церемонии закрытия смены обратились депутат Государственной думы Дмитрий Новиков и заместитель директора направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Наталья Кремнева. Они пожелали юным активистам успехов в их дальнейшей добровольческой деятельности, удачи и оптимизма.

На мероприятии также выступили эстрадные коллектив и сами добровольцы. Например, активистки из восьмого отряда исполнили песню собственного сочинения, которая была создана в "Океане".

За время смены участники познакомились с успешными федеральными практиками в формате квестов, мастер-классов и интерактивных лекций, где они самостоятельно выполняли и отрабатывали навыки, необходимые в реальных ситуациях при обращении с бездомными животными, в случаях возникновения пожаров, при организации поиска потерявшихся людей.

Обучение проводили координаторы добровольческих организаций — волонтеры: поисковики, кинологи, канистерапевты (с собаками), пожарные. На протяжении смены добровольцы зарабатывали баллы, принимая активное участие в образовательной программе и презентуя свои проекты. Из этих баллов впоследствии был составлен рейтинг лучших участников, на основе которого был сформирован титульный волонтерский отряд.

Таким образом, лучшие активисты получили возможность продолжить работу с Ассоциацией волонтерских центров в своих регионах. Они будут привлечены к реализации проектов федеральной программы по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!".