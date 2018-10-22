Год волонтера
Волонтеры ОНФ открыли более 700 бесплатных кружков для детей
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Волонтеры ОНФ открыли более 700 бесплатных кружков для детей

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект Общероссийского народного фронта "Равные возможности — детям" за полтора года работы позволил открыть свыше 700 бесплатных кружков и секций по всей стране и объединить более 20 тысяч ребят, говорится в сообщении на портале ОНФ.

Образовательное волонтерство: знания – каждому!
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Образовательное волонтерство: знания – каждому!

"Активисты проекта — молодежь и профессионалы из разных сфер, увлеченные и одаренные люди, а также родители с педагогическим опытом — не боятся работать с самыми разными категориями детей. Кружки и секции, которые они открывают в рамках проекта, посещают ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, подростки, у которых есть проблемы с законом. Занятия с ними требуют особых условий, определенных знаний, навыков и опыта. Такие дети однозначно требуют немного больше внимания, более чуткого подхода", — отметила член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

В рамках проекта открылись кружок по кролиководству в Ленинградской области, секция по воркауту в Кировской области, секция пауэрлифтинга в селе Сарыг-Сеп Республики Тыва, кружки "Художественная керамика" в Махачкале, "Познавательный туризм" в Барнауле Алтайского края, военно-допризывной подготовки в Липецке, литературный кружок "Рифма" в Мотыгине Красноярского края и др.

Волонтеры ведут развивающие занятия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых уже открыто более 50 кружков и секций самой разной направленности — от рисования до лего-конструирования и реабилитации. В Архангельске занятия в кружке по шахматам проводятся в начальных классах, где обучаются дети с задержкой психического развития. Ребята благодаря шахматам подтягивают знания в области математики. В 2018 году одна из учениц сдала норматив на третий юношеский разряд.

Без внимания волонтеров не остались и малые города и сельская местность. Сегодня более 40 кружков открыты в деревнях и селах, а там, где такой возможности нет, развивать свои таланты детям из глубинки помогают мобильные образовательные программы. Волонтеры выезжают в отдаленные районы и проводят однодневные спортивные и творческие занятия.

Кроме развития образовательного волонтерства при поддержке активистов ОНФ был запущен механизм персонифицированного финансирования. На сегодняшний день он проходит апробацию в 20 регионах России. По данным Министерства просвещения РФ, более 400 тысяч детей уже получают дополнительное образование по сертификатам в 3,7 тысячи организаций, из которых 111 являются негосударственными. Принятие законопроекта, закрепляющего механизм персонифицированного финансирования, является одной из ключевых целей проекта ОНФ "Равные возможности — детям". На сегодняшний день он находится на рассмотрении в Государственной Думе.

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