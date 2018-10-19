Год волонтера
Волонтерство – одно на двоих: история серебряных добровольцев
© Фото из личного архива Зои Бусоргиной
(обновлено: 13:35 19.10.2018)
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Волонтерство – одно на двоих: история "серебряных" добровольцев

"Волонтерство развернуло нашу жизнь на 180 градусов", — признаются Зоя Бусоргина и Ирина Алексеева, преподаватели физкультуры и английского языка из Чувашии. 10 лет назад они попробовали себя в роли добровольцев и до сих пор помогают другим. О том, что их объединяет и как волонтерство открыло мир пенсионеркам из маленьких городков, читайте в нашем материале.

Зоя и Ирина из Чувашии, и хотя живут в разных городах, сошлись на почве волонтерства. Уже позднее выяснилось, что они учились в педагогическом институте в Чебоксарах в одно и то же время, но подружились, когда помогали на Фестивале молодежи и студентов. Так их свела судьба.

Педагоги со стажем — всю жизнь работают с молодежью. Они признаются, что их работа и есть в каком-то смысле добровольчество: "Мы учителя — это непосредственно связано с нашей работой".

Серебряная помощь: от старшего поколения – младшему
"Серебряная" помощь: от старшего поколения – младшему
Около 10 лет назад в Чебоксарах появился волонтерский центр. Женщины решили попробовать себя в качестве добровольцев, и там помощь опытных педагогов оказалась кстати.

"Мы начинали с того, что работали с детьми, оставшимися без попечения родителей: ездили в дома малютки, детские дома", — вспоминает Ирина Алексеева.

Они занимались с детьми, играли, обучали. Каждый раз в поездке их сопровождали ученики: школьники не оставались равнодушными и помогали любимым педагогам.

"Серебряное" начало

В последние годы в Чебоксарах стали проводить крупные мероприятия, и помощь добровольцев очень пригодилась. В городе стало активно развиваться событийное волонтерство.

"Мы переключились на это направление, нам очень понравилось. Через событийное влились в "серебряное" волонтерство. Началась наша "серебряная" жизнь с Фестиваля молодежи и студентов", — рассказывает Зоя Бусоргина.

© Фото из личного архива Зои БусоргинойИрина Алексеева (слева) и Зоя Бусоргина (справа)
© Фото из личного архива Зои Бусоргиной
Ирина Алексеева (слева) и Зоя Бусоргина (справа)

С этого момента их жизнь резко изменилась: учителя из глубинки подружились с единомышленниками со всей России.

"Год прошел после фестиваля, мы столько людей пригласили к себе в гости, сами тоже постоянно ездим. Например, были в Саранске на чемпионате мира по футболу", — рассказывает Ирина Алексеева.

Педагоги не только волонтерят, но и проводят совместные уроки, рассказывают школьникам о добровольчестве, его возможностях:

Собственным примером показываем детям, как нужно радоваться жизни, невзирая ни на какие невзгоды. Как говорится, идти вперед к победам".

По их словам, после каждой такой встречи подходят хотя бы несколько человек и интересуются, где можно записаться в волонтеры.

Вспоминая ЧМ-2018

"Серебряные" волонтеры с особой теплотой вспоминают чемпионат мира по футболу в России.

Серебряный волонтер ЧМ-2018: пусть ЧМ-2018 не заканчивается никогда!
© РИА Новости / Ирина Мотина
"Серебряный" волонтер ЧМ-2018: пусть ЧМ-2018 не заканчивается никогда!

Во время ЧМ-2018 Зоя и Ирина работали в Саранске на направлении "Последняя миля". Они помогали маломобильным людям пройти на стадион, подсказывали, где и как им пройти на свои места.

Женщины с восторгом рассказывают о невероятной атмосфере праздника и дружбы, которая царила во время матчей и не только.

"Одна из команд проиграла. Подходит ко мне пожилой иностранец, голова вниз. Показывает: "Бей меня, проиграли мы". Я говорю: "Давай я тебя обниму". Мы обнялись, и он заулыбался", — вспоминает Зоя Бусоргина.

Волонтерство на двоих

Во время мероприятий женщины помогают друг другу справиться с задачами: Ирина подсказывает, когда не хватает знания языка, Зоя — прекрасный организатор.

Хотя они продолжают преподавать и волонтерством могут заниматься только в свободное время, график мероприятий у них расписан на год вперед. Сейчас они активно готовятся к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

"А вообще хотим заниматься волонтерством на международном уровне", — признаются они.

Беседовала Алина Курамшина

Если у вас есть истории о "серебряных" волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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