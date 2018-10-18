На Всемирной конференции по волонтерству обсудили российские инициативы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Деловая программа 25-й Всемирной конференции по волонтерству, которая проходит в Германии, началась с пленарной дискуссии "Волонтерство в изменяющемся мире", сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

Российскую делегацию на ней представил председатель совета АВЦ, заместитель руководителя дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) Артем Метелев. Он рассказал о российском опыте работы с волонтерами и самых масштабных мероприятиях с участием добровольцев.

"В нашей работе мы руководствуемся принципом "Волонтерство через всю жизнь" и создаем возможности для самореализации граждан всех возрастов через добровольчество", — подчеркнул Метелев.

По его словам, в последнее время отмечается возросший интерес к теме волонтерства. Определенную роль в этом сыграл конкурс "Доброволец России", который проходит уже в восьмой раз.

"В этом году на наш конкурс поступило рекордное количество заявок — 15 839 проектов, в которых задействовано более 1,5 миллиона человек, и это совершенно разные инициативы", — отметил председатель совета АВЦ.

В завершение выступления Артем Метелев пригласил коллег из других стран принять участие в Международном форуме волонтеров, который будет проходить 2-5 декабря в Москве.