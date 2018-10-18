Год волонтера в РФ стал одной из ключевых тем конференции в Аугсбурге

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тематический год волонтера в России стал одной из ключевых тем Всемирной конференции по добровольчеству IAVE в немецком городе Аугсбурге. Участниками юбилейного мероприятия стали более 1 тысячи представителей волонтерского движения из более чем 70 стран мира. Российскую Федерацию представляют руководители и члены крупнейших волонтерских объединений и проектов, общественных и образовательных организаций, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Старт конференции дали директор IAVE Кайли Бейтс, исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Оливье Адам, мэр города Аугсбурга Курт Грибль и руководитель волонтерского центра в Аугсбурге Вольфганг Крелл. Приветствуя участников конференции, Бейтс обратила внимание, что мероприятие проходит в одном из ключевых центров развития волонтерства в Европе — городе Аугсбурге, где зарождались первые немецкие добровольческие объединения и ассоциации.

"Важно не только почерпнуть здесь теоретические знания, но и обменяться практическим опытом. Уверена, что полученные на конференции знания и идеи будет полезно интегрировать в деятельность ваших волонтерских организаций", — заявила Бейтс.

В конференции впервые участвует многочисленная официальная делегация Российской Федерации. Россияне делятся с иностранными коллегами опытом в реализации социальных инициатив и тематических направлений, в том числе медицинского, школьного, корпоративного, экологического добровольчества.

"Сегодня тема добровольчества в России, как и в других развитых странах мира, вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение постепенно охватывает большинство сфер общественной жизни — спорт, здравоохранение, культуру, образование, экологию и другие", — заявил в ходе выступления на конференции председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Он также пригласил иностранных коллег принять участие в Международном форуме добровольцев, который будет проходить 2-5 декабря в Москве.