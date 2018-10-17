В Тамбове пройдет окружной форум волонтеров-медиков ЦФО

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. 19 октября в Тамбове начнет работу форум волонтеров-медиков Центрального федерального округа. Его участниками станут более 120 добровольцев со всех регионов ЦФО, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".

Координаторы и лидеры волонтерского движения совместно с партнерами — представителями органов госвласти, образовательных и медицинских организаций — обсудят перспективы развития медицинского добровольчества в стране. Для активистов ЦФО будет организована обширная образовательная программа по разным направлениям медицинского волонтерства.

Для добровольцев пройдут мастер-классы по ораторскому мастерству, также собравшимся расскажут, как избежать психоэмоционального выгорания в общественной деятельности. Кроме того, в рамках форума состоится заседание круглого стола Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ.