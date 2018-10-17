Россия представила лучшие волонтерские проекты на всемирной конференции

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская делегация провела мастер-классы и представила лучшие добровольческие практики в рамках молодежной программы Всемирной конференции по волонтерству IAVE, которая проходит в Аугсбурге (Германия).

Как сообщает пресс-служба "Года добровольца", на приветственном ужине российская сторона рассказала об истории развития добровольчества в России, результатах волонтерской программы чемпионата мира по футболу 2018 года, деятельности движений "Волонтеры-медики" и Future Team, проектах в сфере школьного добровольчества и других. В мероприятии приняли участие 60 иностранных коллег — члены добровольческого движения со всего мира и руководители национальных делегаций.

"Международное сотрудничество в любой сфере деятельности — это всегда путь к прогрессу. Развитие добровольчества, учитывая обширный разнообразный мировой опыт, позволяет укреплять волонтерское сообщество внутри страны, внедрять самые эффективные социальные технологии и, наоборот, делиться лучшим опытом с иностранными коллегами", — отметил заместитель руководителя дирекции по проведению Года добровольца в России, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Президент Международной ассоциации волонтерских усилий (IAVE) Кайли Бейтс поздравила россиян с проведением Года добровольца и выразила надежду на продолжение деятельности по развитию волонтерства и после окончания тематического года. "Я приглашаю добровольцев со всего мира принять участие в Международном форуме волонтеров в Москве — мероприятии по случаю завершения Года добровольца в России. Это уникальная возможность познакомиться с другими волонтерами и вместе отметить окончание совместной работы", — сказала Бейтс.

В рамках деловой программы 25-й Всемирной конференции по волонтерству IAVE запланированы выступления россиян на панельных дискуссиях и в тематических секциях, а также открытые презентации лучших социально значимых проектов. В состав делегации вошли представители дирекции по проведению Года добровольца в РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты РФ, Ассоциации волонтерских центров, Агентства стратегических инициатив, Национального центра добровольчества, оргкомитета "Россия-2018", Национального совета по корпоративному волонтерству, Российского движения школьников, движения "Волонтеры-медики", Агентства социальной информации, движения Future Team и других организаций.