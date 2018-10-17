В ЮУрГУ наградили волонтеров, принимавших участие в международных событиях

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Южно-Уральском государственном университете подвели итоги работы добровольцев на российско-киргизской конференции, российско-китайской бизнес-встрече и Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие объединило 70 активистов, сообщает пресс-служба минобрнауки Челябинской области.

Молодые люди получили благодарственные письма и памятные подарки. Также студентам ЮУрГУ вручили сертификаты об окончании школы волонтеров "75 добрых дел". Учащиеся посетили лекции и тренинги, а также познакомились с возможностями добровольчества.

"Мероприятия становятся все значимее, масштабнее, и я надеюсь, что таким составом волонтеров мы дойдем до кульминации всей предстоящей работы — саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Студенты набираются все больше опыта и компетенций, и возможно, что кто-то из них в будущем сам станет организатором крупных событий", — отметил проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов.

В течение года студенты вуза в качестве добровольцев приняли участие в организации и проведении Петербургского международного экономического форума, российско-киргизской конференции в Челябинске, конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Челябинской области и китайской провинции Хэйлунцзян, а также Восточного экономического форума.