На Всемирной волонтерской конференции прошел мастер-класс делегации РФ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. 16 октября в немецком городе Аугсбурге начала работу 25-я Всемирная конференция по волонтерству. Российская делегация впервые официально принимает в ней участие. На конференции запланировано порядка 60 сессий по различным направлениям.

В рамках молодежной программы конференции состоялся первый мастер-класс от российской делегации на тему "Основные компетенции волонтера на примере реализации волонтерских программ в России", сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ). Затем с приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова, также перед гостями выступили главный эксперт национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Вячеслав Иванов и координатор по общим вопросам движения Future Team Мария Прокофьева.

"Участие в таких конференциях, как конференции Всемирной ассоциации волонтерских усилий, определенно всегда дает толчок в развитии, как для каждого делегата, так и для страны в целом, ведь именно взаимодействие на международном уровне ломает барьеры, которые порой сложно сломать без участия общественной дипломатии", — заявила в ходе мастер-класса Диана Джалалова.