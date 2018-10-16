В Германии начала работу 25-я Всемирная конференция по волонтерству

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В городе Аугсбурге начала работу 25-я Всемирная конференция по волонтерству, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ). В мероприятии примут участие руководители и сотрудники волонтерских организаций, лидеры отрасли добровольчества, представители власти, бизнеса и гражданского общества.

В рамках конференции состоится более 60 сессий, которые дадут делегатам возможность поделиться опытом, обсудить проблемные вопросы, разработать предложения их решения и наладить взаимодействие.

Впервые в мероприятии примет участие официальная российская делегация, в состав которой вошли представители Федерального агентства по делам молодежи, АВЦ, Общественной палаты РФ, а также участники всероссийского конкурса "Добровольцы России — 2018".

Россияне подготовили для гостей конференции мастер-классы различной тематики, интерактивы по волотерству. Также в рамках форума гостям будет представлен тематический стенд, посетив который каждый участник сможет получить полезную для себя информацию.

Мы целый год готовились, участвовали в различных семинарах, находили партнеров и теперь здесь, в Германии, можем представить лидерам из 65 государств наш передовой опыт организации волонтерского движения, наши программы, проекты и подходы, используемые в России, а также сможем изучить все лучшие мировые практики", — отметил председатель совета АВЦ Артем Метелев.

Он выразил уверенность, что за время работы конференции российская делегация сможет наладить контакты и выстроить взаимодействие с представителями некоммерческих организаций по всему миру.