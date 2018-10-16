Орловских волонтеров научат искать пропавших людей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Урок "Школы безопасности" для добровольцев состоится 16 октября в главном корпусе Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева, на котором студентов научат поиску пропавших людей, сообщают "Известия".

На занятии покажут тематические видеоролики, расскажут о правилах безопасного поведения в городе и на природе и продемонстрируют поисковое оборудование.

Заинтересованные студенты смогут вступить в поисковые отряды и участвовать в следующих поисковых операциях.