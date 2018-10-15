Делегация из России примет участие в конференции по волонтерству в Германии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. 25-я Всемирная конференция по волонтерству будет проходить с 16 по 20 октября в городе Аугсбурге (Германия). В ней впервые будет участвовать официальная делегация из России, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера).

Представители дирекции Года добровольца (волонтера), крупных волонтерских объединений и организаций поделятся опытом с иностранными коллегами и обсудят возможности международного сотрудничества в этой сфере.

"Уверена, что по итогам этого мероприятия у российских добровольцев появится еще больше возможностей для реализации своего потенциала, в том числе в международных проектах и мероприятиях", — прокомментировала руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России Ксения Разуваева.

В рамках деловой программы конференции представители российской делегации расскажут иностранным коллегам о своих проектах, а также примут участие в пленарных заседаниях и сессиях конференции.

Представители дирекции Года добровольца (волонтера) планируют пригласить иностранных коллег на Международный форум добровольцев, который будет проходить 2-5 декабря в Москве.

В состав делегации вошли представители Федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты РФ, Ассоциации волонтерских центров, Агентства стратегических инициатив, Национального центра добровольчества, оргкомитета "Россия-2018", Национального совета по корпоративному волонтерству, Российского движения школьников, движения "Волонтеры-медики", Агентства социальной информации и других организаций.