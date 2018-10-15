Волонтеры ВДЦ "Океан" благоустроили интернат для пожилых в Приморском крае

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Трудовой десант волонтеров тематической смены "Ты решаешь!", которая в эти дни проходит во всероссийском детском центре "Океан", 12 октября принял участие в акции по благоустройству территории Седанкинского дома-интерната, сообщает портал "Добровольцы России".

В мероприятии приняли участие 30 юных активистов из 38 регионов, а также представители центра "серебряных" добровольцев Приморского края. Они убрали листья и мусор, подмели дорожки прогулочной зоны и очистили косогор. После уборки волонтеры приняли решение взять шефство над подобными домами в своих городах.

Седанкинский дом-интернат специализируется на оказании помощи людям пожилого возраста и инвалидам. В нем на постоянной основе проживают 520 человек.

Тематическая смена по добровольчеству "Ты решаешь!" стартовала 5 октября. В программе принимают участие 232 волонтера из 38 регионов страны. В рамках заезда активисты знакомятся с лучшими федеральными практиками, проходят образовательные программы, получают компетенции, необходимые менеджеру волонтерских проектов, а также реализуют отрядные и выездные акции.