Школа юного поисковика проходит в ВДЦ "Орленок"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Школа юного поисковика начала свою работу для участников пятого Всероссийского слета школьных поисковых отрядов в ВДЦ "Орленок", говорится в сообщении на портале Поискового движения России.

Специалисты из разных регионов страны проводят для юных поисковиков занятия по поиску, реставрации, истории поискового движения, способам ориентирования на местности, занятия по анализу архивной информации. В программе также запланированы практические занятия по работе с металлодетекторами и навигационным оборудованием.

Продемонстрировать знания и умения, полученные в школе юного поисковика участники смогут в ходе квест-игры "Тропа поисковика" и викторины на знание истории боевой славы русского оружия, истории и геральдики боевых наград России и Советского Союза.

Мероприятие проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.