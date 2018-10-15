Выход на пенсию не означает завершение активной жизни. О том, как помочь себе, помогая другим, рассказали «серебряные» волонтеры. В рамках третьего всероссийского форума «Молоды душой» они представили проекты для добровольцев «со стажем». Расскажем лишь о некоторых из них.
Школа социальной активности «Серебряные добровольцы»
(Республика Мордовия)
«Серебряные» волонтеры Саранска не ограничиваются одним направлением деятельности. Идей много, и по мере возможности они воплощают их в жизнь. А началось все с помощи себе.
«Молодежи это еще не знакомо, а пенсионеры сталкиваются с проблемами в суставах, нарушается моторика рук, что делает сложным простые вещи, например застегнуть пальто, ответить на звонок. Мы научили наших волонтеров определенным способам массажа, которые помогли не только им, но и членам семьи. И мы поняли, что можем помогать другим», – рассказывает о проекте 60-летний волонтер, председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов» Надежда Герасимова.
Проект появился в 2017 году. Волонтеры помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и Труда. Для этого они проводят теоретические курсы, тренинги и мастер-классы (например, по массажу, арт-терапии, здоровому образу жизни, валеологии и здоровьесбережению), творческие встречи и навещают ветеранов.
На занятия приглашают специалистов, которые, зная о возрастных проблемах и особенностях, рассказывают и показывают, как улучшить состояние здоровья.
«Нельзя заниматься чем-то, не будучи здоровым, поэтому, прежде всего укрепляя себя и свое здоровье, мы укрепляем свою семью, свое общество, улучшаем качество жизни наших ветеранов», – поясняет Герасимова.
«О родном крае – через игру»
(Республика Башкортостан)
Узнавать о культурном и историческом наследии страны можно по-разному: например, читать книги, ходить в музеи, слушать лекции, смотреть фильмы. А можно узнавать о родине легко, играючи. Уфимские волонтеры разработали серию авторских игр, развивающих интерес к историческому прошлому края, а также творческую активность игроков.
«Наш проект предназначен для детей и взрослых, лиц с нарушением зрения, поэтому в комплекте игры карточки большого размера», – пояснила руководитель проекта Екатерина Савельева.
Для новичков есть брошюра с правилами игры, подробная информация о достопримечательностях, изображенных на карточках. Кроме того, можно воспользоваться аудиогидом.
Игры посвящены различным темам: достопримечательностям Уфы, национальным блюдам Башкирии, предметам военного быта солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны.
Карточки выкладываются на игровом поле рубашками вверх, игроки по очереди переворачивают их, изучают и стараются запомнить. Похожий принцип применяется в игре «Меморис». Существуют и творческие задания: например, сложить письмо-треугольник, придумать загадку для соперников или спеть песню.
Волонтеры проводят занятия-игры для детей и взрослых в библиотеках, учебных центрах, приютах, больницах, а также в домах престарелых.
«Мы тиражируем нашу игру – команда «серебряных» волонтеров из Уфы приезжает в другие города, готовит библиотекарей и местных волонтеров. После этого уже приглашаем на мероприятие всех желающих», – рассказывает Екатерина Савельева.
По словам организаторов, после мероприятия игру безвозмездно передают библиотеке этого города.
«Виртуальный туризм»
(Калининградская область)
Проект рассчитан на пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет отправиться в увлекательное путешествие даже тем, кто маломобилен.
Инновационность этого проекта в принципе «равный равному». Тому, кто не может ходить, помогает человек с другими проблемами здоровья: едет на экскурсию, снимает фильм о тех местах, где был.
Виртуальный туризм дает возможность отдохнуть и социализировать людей, ограниченных в передвижениях, которые не могут позволить себе это.
«Тонкость в том, что он понимает все возможности или неудобства, определенные интересы, которые здоровый человек не всегда может знать. Есть особенности восприятия, поэтому и нужны специализированные фильмы»,– подчеркивает руководитель проекта Алла Осипова.
В этих нюансах и заключается реабилитация.
Вторая часть проекта позволяет людям из других городов, живущих в Калининграде, «побывать» в местах, где они родились и выросли.
«Мы снимаем фильмы про историческую родину и показываем их пациентам, которые, к сожалению, уже не могут туда приехать. Это дает им силы, некую социализацию в обществе. Они не чувствуют себя брошенными и стараются справиться со своими недугами», – отмечает она.
«Волонтеры финансовой грамотности»
(Курская область)
Одно из основных направлений деятельности «серебряных» волонтеров Курской области – повышение финансовой грамотности населения, особенно пожилых людей.
Совместно с партнерами они организовали городскую акцию «Троллейбус финансовой грамотности». На протяжении всего маршрута добровольцы объясняют, как обращаться с банковской картой, не попасть в руки мошенников, куда идти, если необходимо взять кредит, и почему не стоит обращаться в конторы-однодневки, выдающие экспресс-кредиты.
К тому моменту, когда пассажиры добираются до места назначения, многие уже на глаз могут отличить подлинные деньги от фальшивок.
«Начинали волонтерить мы втроем, но сейчас нас уже 15 человек. Добровольчество – наш воздух. Без этого уже нельзя. Когда живешь активной жизнью, ощущаешь себя иначе. Хоть мы пенсионеры, а уже чувствуем: дряхлеть нельзя, и начинаем жить по-новому», – рассказал 64-летний доброволец Константин Ковалев.
MENTOR
(Пермский край)
Сергей Туснин, руководитель общественной организации «Серебряные добровольцы города Перми», со школьной скамьи занимается волонтерством. Выйдя на пенсию, мужчина понял, что у него есть возможности, силы и большой жизненный опыт, которым он может поделиться с молодежью.
Так возник проект MENTOR, цель которого – помощь сложным подросткам.
«MENTOR – это наставник. Сейчас большая часть подростков входят в так называемую группу риска – именно для таких детей был создан этот проект», – рассказывает Туснин.
По его словам, он взаимодействует с подростками не как психолог. Простое общение на равных в некоторых ситуациях оказывается эффективнее работы с группой специалистов.
Мы точно так же учились и хулиганили. Я хочу поделиться опытом и научить этих подростков справляться со сложностями жизни", – говорит он.
Для молодых людей организуют футбольные товарищеские матчи на стадионе «Гайда» с командами других клубов: «Может быть, из этих ребят вырастут хорошие спортсмены, которые будут защищать честь России!»
«Эмоциональные волонтеры»
(Калининградская область)
Проект направлен на развитие эмоционального интеллекта детей с помощью волонтеров. Добровольцы с помощью игр учат ребят использовать эмоции во благо, так сказать, направлять их в нужное русло.
«Это очень важный навык, который позволяет детям справляться со своим плохим настроением, страхами, нежеланием учиться и так далее. Таким образом, мы помогаем и детям, и родителям, и учителям в школе, и самим волонтерам», – рассказал руководитель проекта Денис Бельский.
Для этого «серебряные» волонтеры обучаются на базе факультета психологии и общения академии “Лучшие годы” (входит в комплексную программу повышения качества жизни людей старшего возраста “Лучшие годы”).
Перед началом курса добровольцы проходят тестирование для выявления уровня эмоционального развития. Набирается группа из 20 человек, которые в течение двух месяцев обязаны регулярно посещать все занятия, лекции и мастер-классы, выполнять домашние задания. Во время учебы волонтеры ведут так называемый рефлексивный дневник, в котором отслеживают свои достижения.
По окончании добровольцы проходят финальное тестирование и проводят открытое занятие с детьми и подростками, чтобы получить сертификат о прохождении курса.
Этот проект помогает не только детям и подросткам понять старшее поколение и узнать что-то новое, но и самим волонтерам разобраться в эмоциях.
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