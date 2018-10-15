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«Серебряная» помощь:
от старшего поколения – младшему

Выход на пенсию не означает завершение активной жизни. О том, как помочь себе, помогая другим, рассказали «серебряные» волонтеры. В рамках третьего всероссийского форума «Молоды душой» они представили проекты для добровольцев «со стажем». Расскажем лишь о некоторых из них.

Школа социальной активности «Серебряные добровольцы»
(Республика Мордовия)

«О родном крае – через игру»
(Республика Башкортостан)

«Виртуальный туризм»
(Калининградская область)

«Волонтеры финансовой грамотности»
(Курская область)

MENTOR
(Пермский край)

«Эмоциональные волонтеры»
(Калининградская область)

Школа социальной активности «Серебряные добровольцы» 

(Республика Мордовия) 

«Серебряные» волонтеры Саранска не ограничиваются одним направлением деятельности. Идей много, и по мере возможности они воплощают их в жизнь. А началось все с помощи себе.

«Молодежи это еще не знакомо, а пенсионеры сталкиваются с проблемами в суставах, нарушается моторика рук, что делает сложным простые вещи, например застегнуть пальто, ответить на звонок. Мы научили наших волонтеров определенным способам массажа, которые помогли не только им, но и членам семьи. И мы поняли, что можем помогать другим», – рассказывает о проекте 60-летний волонтер, председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов» Надежда Герасимова.

Во время занятий по самомассажу
© Из личного архива Надежды Герасимовой

Проект появился в 2017 году. Волонтеры помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и Труда. Для этого они проводят теоретические курсы, тренинги и мастер-классы (например, по массажу, арт-терапии, здоровому образу жизни, валеологии и здоровьесбережению), творческие встречи и навещают ветеранов.

На занятия приглашают специалистов, которые, зная о возрастных проблемах и особенностях, рассказывают и показывают, как улучшить состояние здоровья.

«Нельзя заниматься чем-то, не будучи здоровым, поэтому, прежде всего укрепляя себя и свое здоровье, мы укрепляем свою семью, свое общество, улучшаем качество жизни наших ветеранов», – поясняет Герасимова.

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«О родном крае – через игру»

(Республика Башкортостан)

Узнавать о культурном и историческом наследии страны можно по-разному: например, читать книги, ходить в музеи, слушать лекции, смотреть фильмы. А можно узнавать о родине легко, играючи. Уфимские волонтеры разработали серию авторских игр, развивающих интерес к историческому прошлому края, а также творческую активность игроков.

«Наш проект предназначен для детей и взрослых, лиц с нарушением зрения, поэтому в комплекте игры карточки большого размера», – пояснила руководитель проекта Екатерина Савельева.

Для новичков есть брошюра с правилами игры, подробная информация о достопримечательностях, изображенных на карточках. Кроме того, можно воспользоваться аудиогидом.

Школьники во время игры «О родном крае»
© Из личного архива Екатерины Савельевой

Игры посвящены различным темам: достопримечательностям Уфы, национальным блюдам Башкирии, предметам военного быта солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны.

Карточки выкладываются на игровом поле рубашками вверх, игроки по очереди переворачивают их, изучают и стараются запомнить. Похожий принцип применяется в игре «Меморис». Существуют и творческие задания: например, сложить письмо-треугольник, придумать загадку для соперников или спеть песню.

Волонтеры проводят занятия-игры для детей и взрослых в библиотеках, учебных центрах, приютах, больницах, а также в домах престарелых.

«Мы тиражируем нашу игру – команда «серебряных» волонтеров из Уфы приезжает в другие города, готовит библиотекарей и местных волонтеров. После этого уже приглашаем на мероприятие всех желающих», – рассказывает Екатерина Савельева.

По словам организаторов, после мероприятия игру безвозмездно передают библиотеке этого города.

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«Виртуальный туризм»

(Калининградская область)

Проект рассчитан на пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет отправиться в увлекательное путешествие даже тем, кто маломобилен.

Инновационность этого проекта в принципе «равный равному». Тому, кто не может ходить, помогает человек с другими проблемами здоровья: едет на экскурсию, снимает фильм о тех местах, где был.

Виртуальный туризм дает возможность отдохнуть и социализировать людей, ограниченных в передвижениях, которые не могут позволить себе это.

«Тонкость в том, что он понимает все возможности или неудобства, определенные интересы, которые здоровый человек не всегда может знать. Есть особенности восприятия, поэтому и нужны специализированные фильмы»,– подчеркивает руководитель проекта Алла Осипова.

В этих нюансах и заключается реабилитация.

Участники проекта «Виртуальный туризм»
© Из личного архива Аллы Осиповой

Вторая часть проекта позволяет людям из других городов, живущих в Калининграде, «побывать» в местах, где они родились и выросли.

«Мы снимаем фильмы про историческую родину и показываем их пациентам, которые, к сожалению, уже не могут туда приехать. Это дает им силы, некую социализацию в обществе. Они не чувствуют себя брошенными и стараются справиться со своими недугами», – отмечает она.

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«Волонтеры финансовой грамотности»

(Курская область)

Одно из основных направлений деятельности «серебряных» волонтеров Курской области – повышение финансовой грамотности населения, особенно пожилых людей.

Совместно с партнерами они организовали городскую акцию «Троллейбус финансовой грамотности». На протяжении всего маршрута добровольцы объясняют, как обращаться с банковской картой, не попасть в руки мошенников, куда идти, если необходимо взять кредит, и почему не стоит обращаться в конторы-однодневки, выдающие экспресс-кредиты.

Константин Ковалев на третьем всероссийском форуме «Молоды душой»
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

К тому моменту, когда пассажиры добираются до места назначения, многие уже на глаз могут отличить подлинные деньги от фальшивок.

«Начинали волонтерить мы втроем, но сейчас нас уже 15 человек. Добровольчество – наш воздух. Без этого уже нельзя. Когда живешь активной жизнью, ощущаешь себя иначе. Хоть мы пенсионеры, а уже чувствуем: дряхлеть нельзя, и начинаем жить по-новому», – рассказал 64-летний доброволец Константин Ковалев.

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MENTOR

(Пермский край)

Сергей Туснин, руководитель общественной организации «Серебряные добровольцы города Перми», со школьной скамьи занимается волонтерством. Выйдя на пенсию, мужчина понял, что у него есть возможности, силы и большой жизненный опыт, которым он может поделиться с молодежью.

Так возник проект MENTOR, цель которого – помощь сложным подросткам.

«MENTOR – это наставник. Сейчас большая часть подростков входят в так называемую группу риска – именно для таких детей был создан этот проект», – рассказывает Туснин.

По его словам, он взаимодействует с подростками не как психолог. Простое общение на равных в некоторых ситуациях оказывается эффективнее работы с группой специалистов.

Мы точно так же учились и хулиганили. Я хочу поделиться опытом и научить этих подростков справляться со сложностями жизни", – говорит он.

Для молодых людей организуют футбольные товарищеские матчи на стадионе «Гайда» с командами других клубов: «Может быть, из этих ребят вырастут хорошие спортсмены, которые будут защищать честь России!»

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«Эмоциональные волонтеры»

(Калининградская область)

Проект направлен на развитие эмоционального интеллекта детей с помощью волонтеров. Добровольцы с помощью игр учат ребят использовать эмоции во благо, так сказать, направлять их в нужное русло.

«Это очень важный навык, который позволяет детям справляться со своим плохим настроением, страхами, нежеланием учиться и так далее. Таким образом, мы помогаем и детям, и родителям, и учителям в школе, и самим волонтерам», – рассказал руководитель проекта Денис Бельский.

Для этого «серебряные» волонтеры обучаются на базе факультета психологии и общения академии “Лучшие годы” (входит в комплексную программу повышения качества жизни людей старшего возраста “Лучшие годы”).

Участники проекта «Эмоциональные волонтеры»
© Из личного архива Дениса Бельского

Перед началом курса добровольцы проходят тестирование для выявления уровня эмоционального развития. Набирается группа из 20 человек, которые в течение двух месяцев обязаны регулярно посещать все занятия, лекции и мастер-классы, выполнять домашние задания. Во время учебы волонтеры ведут так называемый рефлексивный дневник, в котором отслеживают свои достижения.

По окончании добровольцы проходят финальное тестирование и проводят открытое занятие с детьми и подростками, чтобы получить сертификат о прохождении курса.

Этот проект помогает не только детям и подросткам понять старшее поколение и узнать что-то новое, но и самим волонтерам разобраться в эмоциях.

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