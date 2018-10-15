«Серебряные» волонтеры Саранска не ограничиваются одним направлением деятельности. Идей много, и по мере возможности они воплощают их в жизнь. А началось все с помощи себе.

«Молодежи это еще не знакомо, а пенсионеры сталкиваются с проблемами в суставах, нарушается моторика рук, что делает сложным простые вещи, например застегнуть пальто, ответить на звонок. Мы научили наших волонтеров определенным способам массажа, которые помогли не только им, но и членам семьи. И мы поняли, что можем помогать другим», – рассказывает о проекте 60-летний волонтер, председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов» Надежда Герасимова.