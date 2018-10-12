В Магнитогорске пройдет школа волонтера

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С 13 по 14 октября в Челябинской области будет проходить ежегодное выездное обучающее мероприятие для добровольцев Магнитогорска "Школа волонтера", сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

На основании поступивших заявок были отобраны 75 лучших представителей волонтерского движения города. Молодые люди пройдут интенсивное обучение по основным направлениям добровольческой деятельности, прослушают лекции по лидерству, командообразованию, ораторскому мастерству. Приглашенные тренеры расскажут о методах создания авторских проектов. Для участников проведут творческие конкурсы, спортивные соревнования, квесты и игры.

Организатор мероприятия — волонтерский центр Магнитогорска "По зову сердца". "Школа волонтера" проводится при поддержке подразделения по молодежной политике службы внешних связей и молодежной администрации Магнитогорска, министерства образования и науки Челябинской области, отдела по молодежной политике и профкома студентов и аспирантов МГТУ им Г.И.Носова.