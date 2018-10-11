Заповедник "Брянский лес" открыл набор волонтеров для обустройства тропы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заповедник "Брянский лес" разыскивает волонтеров для помощи в обустройстве тропы "Музей наличников" в центральной усадьбе заповедника 9‒11 ноября, сообщается на официальном сайте заповедника.

На центральной усадьбе заповедника "Брянский лес" вас встретит уже многим полюбившийся музей наличников под открытым небом. Наличники "рассказывают" историю деревень и проживающих в этих местах людей. Задача волонтеров — снова помочь покрыть наличники и опоры специальной пропиткой перед зимой, чтобы защитить дерево от влаги и микроорганизмов", — уточняется на сайте.

В тропе "Музей наличников" соединяются элементы культурного и природного наследия края. Она была создана для того, чтобы сохранить уникальные элементы деревянного зодчества — здесь собраны наличники с домов тех деревень, которые окружают заповедник: Ямное, Березовка, Теребушка, Смелиж и другие.

Волонтеры в заповеднике нужны на 9‒11 ноября. Заезд планируется на вечер пятницы или утро субботы, вся основная работа будет проделана также в субботу. Вечер субботы — свободное время для прогулок по центральной усадьбе, а в воскресенье с утра состоится на экскурсия на кордон "Пролетарский".

"Есть большие шансы встретить зубров!" — добавляют в заповеднике.

Все необходимые для работы инструменты (перчатки, кисти, краска) будут подготовлены для волонтеров в усадьбе заповедника. С собой нужно взять еду, личные вещи, рабочую одежду, документ, удостоверяющий личность, необходимые лекарства.