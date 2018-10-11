Путин сыграл в интеллектуальную игру с волонтерами Зимней универсиады-2019

УЛЬЯНОВСК, 11 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин зашел на тренинг к волонтерам Зимней универсиады-2019, проходящий в рамках форума "Россия — спортивная держава", и сыграл с ними в интеллектуальную игру.

Путин немного побеседовал с молодыми людьми, поинтересовался, интересно ли им заниматься волонтерской деятельностью, и спросил, что является "главным мотивирующим компонентом" — чего они ждут от этой работы. Президент со своей стороны отметил, что это дает и возможности для общения.

"Ну и между собой тоже очень важна коммуникация — все-таки пять тысяч человек, отобранных для конкретного вида деятельности, непростого вида деятельности — все, мне кажется, должны быть интересны друг для друга, уже в этом может быть ценность большая", — добавил глава государства.

Ведущая тренинга предложила ему принять участие в игре. Путин согласился, но прежде уточнил на всякий случай: "Игра, надеюсь, бесплатная? Не на деньги?". "Денег нет с собой", — предупредил он. Президента заверили, что в этом случае они не пригодятся.

Главе государства объяснили правила игры — ему нужно было зачитать несколько вопросов, ответ на каждый из которых за минуту должны были угадать участники тренинга. "В каком виде спорта женщины больше всего следят за фигурами?", — спросил для начала Путин. Последовал молниеносный ответ сразу от нескольких девушек сразу: "шахматы".

Президент похвалил, но усомнился: "уже вы им подсказали, наверное?". Ведущая заверила, что никаких подсказок не было. Глава государства перешел к следующему вопросу: "Олимпийские кольца, как и звезды на эмблеме универсиады, символизируют единство пяти континентов. А почему для колец и звезд были выбраны такие цвета: синий, красный, желтый, зеленый, черный?". Оказалось, что на флагах всех государств есть хотя бы один из этих цветов.

"Как бы вы продолжили мысль Пьера де Кубертена: страна вправе называть себя спортивной, если?..", — задал Путин заключительный вопрос. Ответом стало: "если большинство ее населения испытывает личную потребность в занятиях спортом".

"И во многих странах мира, в том числе и в России, мы выявляем количество людей, занимающихся спортом, и ставим перед собой соответствующие задачи, связанные с увеличением количества граждан, постоянно занимающихся физкультурой и спортом. Это один из показателей вообще развития общества современного. Так что Пьер де Кубертен, когда формулировал эту мысль, тогда еще предвидел, куда нужно двигаться человечеству", — заключил Путин, пожелав молодым волонтерам удачи.

"У вас впереди очень интересный этап в вашей жизни и в такой личной карьере, потому что это не связано с ростом по службе, но это связано с личностным ростом, безусловно", — подчеркнул он.