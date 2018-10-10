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Волонтеры Победы и Память поколений оказали адресную помощь в Татарстане
© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтакте
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(обновлено: 11:17 10.10.2018)
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Волонтеры Победы и "Память поколений" оказали адресную помощь в Татарстане

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Благотворительный фонд "Память поколений" совместно с всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" продолжает оказывать адресную помощь ветеранам по итогам акции "Красная гвоздика", которая проходила с 1 мая по 22 июня в субъектах РФ, сообщает пресс-служба "Волонтеров Победы".

В Челябинской области прошло шесть выездов в рамках акции #ДоброВСело
© Пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области
В Челябинской области прошло шесть выездов в рамках акции #ДоброВСело

Всего по стране было собрано более 2 миллионов рублей, которые фонд "Память поколений" направляет на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию участников боевых действий.

В Республике Татарстан собрали 144 407 рублей, это третий результат по стране. Фонд увеличил сумму и 9 октября на торжественной церемонии совместно с "Волонтерами Победы" передал сертификат на сумму 2 683 300 рублей на получение медицинского оборудования в ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн г. Казани".

Наши добровольцы каждый день ходят в гости к ветеранам, помогают им в уборке, с покупкой продуктов. Мы рады, что каждый год направления нашей работы приобретают новые форматы и увеличивают обороты. Так, в этом году совместно с фондом "Память поколений" мы смогли помочь в оказании адресной помощи ветеранам из 65 регионов России", — сказала исполнительный директор всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анна Лепик.

С 1 мая по 22 июня более 1300 волонтеров распространяли значки "Красная гвоздика" в 65 регионах России.

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