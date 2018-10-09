"Национальная молодежная кинопремия" открыла набор волонтеров

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Закрытая церемония награждения участников "Национальной молодежной кинопремии", организаторы которой объявили о наборе волонтеров для помощи в проведении мероприятия, пройдет 28 октября, сообщается на официальном сайте Росмолодежи.

"В этот день нужны не просто ответственные ребята с опытом волонтерской деятельности, а те, кто разбирается в отечественном и мировом кинематографе и хочет стать частью этой большой и творческой индустрии", — отмечается на сайте.

Помощь добровольцев требуется по пяти направлениям: встреча и сопровождение гостей кинопремии, курирование интерактивных площадок, модерирование творческой встречи с деятелями киноиндустрии, встреча участников мероприятия, курирование официальной части церемонии награждения кинопремии (работа с артистами).

На церемонии награждения состоится показ нескольких работ финалистов, творческие встречи с мэтрами киноиндустрии и знакомство с восходящими звездами отечественного кинематографа.