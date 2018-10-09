Волонтеры помогли в проведении конференции "Общество для всех возрастов"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Серебряные" волонтеры приняли участие в организации четвертой национальной конференции "Общество для возрастов", посвященной проблемам демографического старения общества. Мероприятие состоялось 5-6 октября года в Москве, говорится на портале Центра развития социальных технологий "Серебряный возраст".

Представители органов власти, бизнеса, СМИ, а также эксперты, исследователи, общественные лидеры собрались, чтобы обменяться идеями и практическим опытом улучшения качества жизни пожилых людей.

Десять "серебряных" волонтеров ВЦ "Серебряный возраст" регистрировали гостей конференции, раздавали программу, помогали гостям найти нужный зал.

Конференция проводилась по инициативе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также при содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и фонда "Сколково".