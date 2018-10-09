В ВДЦ «Орленок» состоялся мастер-класс для руководителей поисковых отрядов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Во всероссийском детском центре "Орленок" педагоги — руководители школьных поисковых отрядов в рамках Всероссийского слета посетили мастер-класс по организации выездных патриотических мероприятий, говорится в сообщении на портале "Поискового движения России".

Ведущие мастер-классов рассказали педагогам об основных сложностях, связанных с организацией выездов школьников в поисковые экспедиции, познакомили их с нормативно-правовыми аспектами работы со школьниками при вовлечении в патриотические и поисковые мероприятия.

В рамках лаборатории "Опыт регионов: проекты и программы по вовлечению школьников в поисковую и исследовательскую работу" поисковики-преподаватели из 16 регионов России обсудили свой организаторский опыт.

Участники семинара и Всероссийского школьного слета приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию организованного поискового движения. На вечере ребята познакомились с историей слетов школьных поисковых отрядов.