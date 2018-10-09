Лучшие проекты корпоративного добровольчества выберут в Москве

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. До 15 октября принимаются заявки на всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел". Принять участие могут авторы проектов, находящихся в процессе реализации или осуществленных в 2016‒2018 годах. На конкурс можно подать не более пяти проектов от одной компании, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Конкурс проводится по нескольким категориям и номинациям. Например, в разделе "Традиционное волонтерство" (не требующее специальных профессиональных навыков) рассматриваются инициативы по защите окружающей среды и экологической безопасности, решающие проблемы местных сообществ, популяризирующие здоровый образ жизни и донорство или направленные на безвозмездную помощь населению.

Помимо этого в конкурсе будут выбраны компании, внесшие наибольший вклад в развитие корпоративного добровольчества. В 2018 году экспертный совет также учредил две специальные номинации ‒ "За поддержку инициатив бизнеса" и "За информационную поддержку".

Результаты конкурса будут объявлены на седьмом московском международном форуме "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" 28 ноября в МИА "Россия сегодня".

Организаторами являются Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.