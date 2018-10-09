Год волонтера
Психологи-волонтеры: им всегда можно позвонить
© Фотографии Службы "Ясное утро"
(обновлено: 11:50 09.10.2018)
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Психологи-волонтеры: им всегда можно позвонить

По мнению многих специалистов, психологическая помощь по телефону — сложная задача: оператор не видит, кто звонит, да и сам разговор может оборваться на полуслове. Помочь человеку в трудный момент становится еще сложнее, если приходится работать с онкологическим пациентом или теми, чьи семьи коснулся этот диагноз.

Настанет утро ясное

Волонтерский проект "Ясное утро" — единственная круглосуточная линия помощи онкобольным в России. Каждый, кто наберет 8 (800) 100-01-91, сможет получить консультацию подготовленного психолога, но мало кто знает, что большинство консультантов — волонтеры-психологи. На данный момент в проекте работают около 100 добровольцев, которые дежурят на горячей линии круглосуточно. Но как удается добывать такой мощный человеческий ресурс? В большинстве случаев это молодые специалисты, которые недавно получили дипломы и только начинают свою профессиональную деятельность.

Милосердие, человечность и бескорыстие: составлен портрет волонтера-медика
© Пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Милосердие, человечность и бескорыстие: составлен портрет волонтера-медика

"Люди в 22 года, получив диплом психолога, должны каким-то образом начать работать по специальности, но по окончании вуза у них нет никакого практического опыта. В итоге выпускникам психологических вузов очень сложно начать работать по специальности, профессионально помогать людям", — говорит Ольга Гольдман, директор службы помощи онкологическим больным "Ясное утро".

Волонтерский проект действительно помогает молодым специалистам попробовать свои силы в выбранной профессии, правда, наличие корочек не гарантирует, что с выпускником заключат договор. Пройти отбор и остаться в команде получается далеко не у всех.

Четыре раза в год мы набираем обучающие группы, собеседуем, наверное, человек 100, но отбираем в лучшем случае 25 и их обучаем. После этого они выходят на линию, но не все выдерживают, до конца остается человек десять", — делится Гольдман.

Она признает, что это, возможно, не самая эффективная программа для создания постоянного штата, но зато молодые специалисты могут испытать себя. Кто-то понимает, что не совсем готов к подобной работе, а кто-то, наоборот, раскрывается. В любом случае, специалисты горячей линии постоянно работают над поддержанием и повышением качества консультирования.

Благодаря строгому отбору, интенсивному обучению и контролю качества, у нас остаются те самые "золотые слитки". После волонтерства у нас они становятся профессионалами, их, как горячие пирожки, расхватывают другие психологические сервисы, и они остаются в профессии", — добавляет Ольга Гольдман.

Для каждого пятого волонтерство — вторая профессия, 20% добровольцев — это те, кто изначально имел другую работу, но принял решение поменять сферу деятельности.

© Фотографии Службы "Ясное утро"Обучение волонтеров
© Фотографии Службы "Ясное утро"
Обучение волонтеров

"Часто у них есть своя карьера, и у нас они утоляют свою потребность помогать другим. Их меньше, это, можно сказать, наши самые ценные волонтеры, ведь у них есть свой жизненный опыт. На телефоне они нужны, чтобы понять, что и к чему. Да и само присутствие опытных коллег здорово помогает остальным консультантам, они хорошо с ними "переопыляются", — рассказывает директор службы помощи онкологическим больным "Ясное утро".

Каких не берут в космонавты?

Волонтеры-психологи работают на линии 8-12 часов в неделю — это оптимальное количество. Попытки привлечь специалистов на полный рабочий день, по словам организаторов, оказались неэффективны — люди слишком быстро выгорали.

Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе
"Невозможно в этой теме все время находиться. Мы поняли, что нам нужно сокращать время работы на телефоне каждого консультанта и пришли к оптимальным цифрам", — говорит Ольга Гольдман.

Более того, волонтеры сами выбирают время своих дежурств. По словам руководителя проекта, когда человек вписывает свое имя в график, он как бы дает слово, что не подведет и точно выйдет на линию. Если же человек системно нарушает это обещание, то его участие в проекте под вопросом.

"График — как лакмусовая бумажка для нас. Если кто-то вписался, но забыл, вписался и опоздал, то сразу возникает вопрос: зачем ты здесь находишься, почему сопротивляешься?" — поясняет Ольга.

Особенно это важно в отношении ночных смен — проект не имеет права отказать в помощи людям, которые находятся в других часовых поясах.

По ночам самые сложные вопросы человека и догоняют. Днем он может как-то убежать от них, но к ночи они все, конечно, накатывают. Поэтому ночами у нас довольно сложная работа происходит. Мы должны работать круглосуточно", — отмечает Ольга Гольдман.

Она подчеркивает, что это хоть и волонтерский проект, но профессиональный. Здесь следят, чтобы консультант качественно выполнял свою работу.

"Мы говорим консультантам: вы возьмите маленький кусочек, сделайте его, и у нас получится большое дело", — поясняет Ольга.

О нагрузках, психологических в том числе

За одни сутки волонтеры обрабатывают около 100-150 звонков. У консультантов на линии нет ограничения по времени, но средняя продолжительность одного разговора — около 15 минут, что на самом деле довольно много. В первую очередь психолог должен разобраться, почему человек звонит.

Волонтеры-медики начнут работу по профилактике онкозаболеваний в России
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
Волонтеры-медики начнут работу по профилактике онкозаболеваний в России

"У человека, которого затронула тема онкологии, болеет он сам или кто-то из родных, — в жизни слишком много всего одновременно происходит. И в первую очередь мы должны разобраться в ситуации. Уже после этого начинаем искать пути решения", — поясняет Гольдман.

Важно заметить, что психолог, который ведет консультацию по телефону, не может решить за абонента, что ему делать, но по крайней мере он может помочь успокоиться и разобраться, расставить приоритеты. Но здесь есть тонкости. Директор проекта особо отмечает, что первое, чему они учат своих волонтеров, — это границы компетенции психолога. Консультанты на линии могут оказывать только психологическую помощь. Разумеется, у них в арсенале есть информационные справочники, где отдельно указаны специализированные юридические службы, медицинские центры и прочее.

Психолог — это не врач-онколог, не юрист, не милиционер. Он должен оставаться в своей роли психолога, какой бы вопрос ему ни задали. Максимум, что мы можем, — посоветовать позвонившему обратиться к соответствующему специалисту", — отмечает Ольга Гольдман.

Также, по словам Ольги Гольдман, главная задача проекта — распространить достоверные знания о болезни и методах лечения, повысить культуру общения с больными людьми и просто научить людей ответственно относиться к своему здоровью.

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