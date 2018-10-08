Во Владивостоке открылась запись в школу волонтеров

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр (МРЦ) набирает молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет в школу волонтеров, говорится в сообщении на портале учреждения. Обучение добровольческому движению проходит с 29 октября по 2 ноября в молодежном клубе "Антресоль".

Восьмая по счету школа волонтеров Молодежного ресурсного центра включает как теоретическую часть, так и практическую работу. Для успешного погружения в добровольческое движение опытом будут делиться сотрудники МРЦ и приглашенные эксперты, среди которых автор и руководитель проекта "Белая трость" Инна Вербицкая, руководитель федерального проекта "Безопасный интернет" в Приморском крае Майя Шалунова и координатор медиабратства "Киберволонтеры" Мария Лагунова.

"Волонтерство сегодня очень популярно среди молодежи города: подростки с пользой проводят свободное время, находят новых друзей и становятся участниками ярких мероприятий разных уровней. Также в школе волонтеров мы поможем всем, кто впервые решил присоединиться к такой деятельности, получить волонтерскую книжку, где учитывается вся деятельность на этом поприще", — сообщила начальник отдела по социальной работе с молодежью муниципального казенного учреждения "Молодежный ресурсный центр" Юлия Бурцева.

Все участники по окончании обучения получают сертификат, подтверждающий обучение в школе волонтеров.