Социальная адаптация трудных подростков через настольную игру, сохранение природы уникальных островов, преодоление канцерофобии в сознании жителей своего города, а в перспективе и всей страны, а также обучение добровольчеству со школьной скамьи – все это лишь часть проектов, которые вошли в программу акселерации всероссийского конкурса «Доброволец России ‒ 2018». Подробности – в нашем материале.
«Героями становятся» (Санкт-Петербург)
Донорство крови и ее компонентов уже стало привычным для многих россиян, в то время как стать донорами костного мозга решаются далеко не все, хотя это может спасти чью-то жизнь. Помочь решить эту проблему, а также рассказать о ней как можно большему количеству людей – такие цели стоят перед проектом «Героями становятся», который появился и реализуется в Санкт-Петербурге.
«Проект рассчитан на людей от 18 до 45 лет. Люди приходят, встают в регистр доноров, чтобы впоследствии дать согласие на донорство. Мы занимаемся именно пропагандой, просвещением: рекламная продукция, билборды, лайтбоксы в метро и в маршрутках. Таким образом просвещаем и привлекаем», – рассказал автор инициативы Дмитрий Кацуба.
До этого он и его команда успешно работали над развитием донорства крови в городе. Когда эта проблема была решена, санкт-петербургские власти обратились к ним за помощью в другом направлении.
«На тот момент мы уже восемь лет занимались развитием донорства крови, пришли к серьезным показателям и к тому, что проблем с донорством крови в Санкт-Петербурге нет. И после этого вице-губернатор сказал, что есть другая проблема, которую нужно решать. Это связано с регистром доноров костного мозга. Мы изучили проблему и начали с ней работать. В последние два года мы полностью окунулись в нее», – поделился Дмитрий.
Более того, у активиста весьма широкие планы по масштабированию проекта. Уже сейчас Кацуба занят регистрацией эндаумент-фонда под названием «Страна помогает», куда в том числе войдет проект «Героями становятся». Помимо этого в фонде будут функционировать две программы: «Страна помогает», суть которой будет заключаться в привлечении средств, и «Послы фонда», в которой будут принимать участие врачи и доноры костного мозга.
Сейчас мир стремительно меняется, а мы стараемся за ним успеть. Поэтому не просто бежим, даже уже летим вперед, чтобы не оставаться на месте", – отметил Дмитрий.
Для реализации всех этих масштабных планов активист и приехал на обучающий интенсив в Алексин.
«Я губка, которая готова в себя впитывать все, что здесь могут дать. Это дополнительная возможность узнать что-то новое и впоследствии перезагрузить то, что уже есть сейчас. С одной стороны, мы можем смотреть на наш проект и считать его совершенным и идеальным, но после получения новых знаний и опыта других людей, понимаешь, что нам есть куда дальше совершенствоваться и, может быть, перезапустить все вообще по-новому», – смеясь, поделился Дмитрий.
«Жить» (Кировская область)
Услышать диагноз «рак» страшно для каждого человека. Руководитель проекта «Жить» Екатерина Федяшина победила страшную болезнь и решила помогать в борьбе с заболеванием другим. Она еще учится на пятом курсе педиатрического факультета и мечтает стать детским онкологом.
«Наш проект направлен на вторичную профилактику онкологических заболеваний и изменение стереотипного отношения к диагнозу «рак». В течение года мы занимались со школьниками, а теперь будем работать на раннее выявление онкологии у взрослых людей, увеличивать процент ранней диагностики, обучать жителей Кирова и области самообследованию», – рассказала Екатерина.
В основном участники проекта – это волонтеры-медики Кировской области, студенты государственного университета, а также учащиеся медицинского колледжа.
Команда волонтеров планирует участвовать в онкологических акциях, выезжать в область, в отдаленные поселки, проводить анкетирование, лекции, интерактивы. Сейчас они разрабатывают брошюры, буклеты и презентации. Помогают им эксперты из числа партнеров проекта: министерство здравоохранения Кировской области, Центр медицинской профилактики, а также главный внештатный онколог.
«Надеюсь, что за октябрь нам все рецензируют, чтобы мы уже выходили только с достоверной информацией. С ноября планируем начать уже выходить на крупные компании, фирмы, заводы Кирова, а потом уже будем выезжать в районы», – добавила доброволец.
По словам Екатерины, на программу акселерации в город Алексин она приехала «прокачать» себя и проект, а также получить мнение экспертов по поводу его работы и развития.
«Мне очень хочется научиться эффективно руководить проектом, получить навыки управления, работать с командой и уметь мотивировать ее не только своим примером. Для дальнейшего развития нам необходимо разработать методику тиражирования опыта на другие регионы, но до этого, грубо говоря, набить шишек, понять, что не так, что нужно доработать», – поделилась она.
«Здоровое село» (Смоленская область)
В Смоленской области волонтеры-медики не только активно оказывают профессиональную помощь, но и просвещают население местных сел о профилактике и лечении хронических заболеваний, а также устраивают яркие концерты. Такова рутина добровольцев проекта «Здоровое село», который существует уже два с половиной года и вышел за пределы родного региона, охватывая Брянскую и Калужскую области.
«Мы выезжаем большой бригадой, проводим диагностику населения на различных аппаратах, наши профессионалы читают лекции по профилактике социально значимых хронических неинфекционных заболеваний, добровольцы проводят интерактивную образовательную программу для школьников. А завершаем мы все большим концертом творческих коллективов», – рассказал автор проекта Антон Коротченко.
В каждом выезде принимают участие порядка 50 добровольцев, среди которых – студенты, преподаватели, ординаторы и практикующие врачи. Диапазон их возможностей действительно широк: волонтеры проводят УЗИ-исследование, ЭЭГ-мониторирование, исследование глюкозы крови, артериального давления, офтальмологическое исследование, в том числе измерение внутриглазного давления.
Антон подчеркнул, что «цели» выездов определяются не волею случая: «Мы ездим туда, где меньше всего врачей, где нет диагностического оборудования. В один населенный пункт мы даже дважды приезжали, потому что местные жители были очень нам благодарны и просили приехать еще».
Молодой человек надеется, что участие в программе акселерации поможет ему расширить спектр своих умений и развить управленческие навыки для дальнейшего успешного продвижения проекта.
«Нужно успевать хватать новое. Специфику своего региона я знаю хорошо, но нужны новые навыки и знания, чтобы помогать ребятам в других областях», – уверен Антон.
«Остров мечты» (Приморский край)
В Приморском крае за чистоту островов борются волонтеры команды «Остров мечты». Многие проекты добровольцев рождаются из личных историй, и этот не стал исключением.
«Мы с друзьями любим выезжать отдыхать на острова. В какой-то момент на нашем любимом острове скопилось столько мусора, что гуляя по цветочной разноцветной поляне, мы не чувствовали уже ничего, кроме запаха разлагающихся отходов. Мы не могли оставаться равнодушными и решили создать проект по решению этой проблемы», – поделилась автор и руководитель проекта Наталья Якунина.
Сначала активисты проводили субботники, затем создали волонтерский лагерь и стали организовывать просветительские рейды.
Лагерь функционирует уже пять лет, и за это время на острова приезжали волонтеры из девяти стран и 25 городов России. Несколько часов в день добровольцы посвящают уборке, остальное время уделяется культурной, экскурсионной и развлекательной деятельности.
За все время работы лагеря добровольцы вывезли более 8 тысяч больших мешков мусора, а также ликвидировали множество свалок. Отходы сортируют и по возможности сдают на переработку.
«У нас нет недостатка в количестве волонтеров, желающих участвовать в проекте. Но нам важно и качество. Мы ездим не просто отдохнуть, а внести вклад в сохранение природы. Поэтому хотелось бы, чтобы к проекту присоединялось все больше людей, которым тоже это важно», – рассказала Наталья.
По ее словам, в ближайшем будущем она планирует транслировать свой опыт на другие островные территории, например, в Сахалинской области. Участники проекта уверены, что программа акселерации поможет им в грамотном развитии их «Острова мечты».
«Счастливы вместе»
(Республика Карелия)
Проект «Счастливы вместе» объединяет сразу две аудитории – детей из социальных учреждений и активных пенсионеров. По словам участников, таким образом он помогает решать ряд острых проблем региона.
«После выпуска, например, из интерната подростки не знают, как вести себя в обществе. Они выходят из социальных учреждений не приспособленные к жизни и многого не понимают в простых бытовых вопросах: как платить по счетам, как снимать показания счетчиков, как приготовить себе поесть и так далее», – рассказала волонтер Любовь Ведмицкая.
Решают эту проблему авторы проекта через взаимодействие разных поколений. Для развития социальных навыков воспитанникам детских домов, интернатов, коррекционных школ организуют различные мероприятия и мастер-классы. Здесь они общаются со старшим поколением, приобретают новые знания, навыки и учатся ценить труд, а одинокие пожилые люди получают возможность передать свой жизненный опыт, поделиться эмоциями.
Сначала участники проекта разрабатывают план мероприятий, затем готовят «серебряных» волонтеров к общению с детьми на заданные темы. Только после этого пенсионеры идут в школы и интернаты на занятия.
«В истории проекта бывали случаи, когда бабушки и дети обменивались контактами и встречались независимо от проекта и социальных учреждений. Их общение вышло уже на новый уровень. Некоторые потом готовили совместные выступления для благотворительных концертов», – отметила доброволец Дарья Межевых.
По словам волонтеров, программа акселерации дает широкие возможности для развития проекта: новые контакты, механизмы управления и, конечно, идеи.
«Мы бы хотели вывести проект на федеральный уровень, открыть центр для «серебряных» волонтеров, чтобы вовлекать в эту деятельность новых людей. Они могли бы заниматься репетиторством и продолжать помогать детям», – поделилась Дарья.
«Азбука права» (Астраханская область)
Подготовить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к реалиям взрослой жизни – такова глобальная цель социального проекта «Азбука права». В первую очередь добровольцы объясняют воспитанникам социальных учреждений, специфику работы системы ЖКХ и схему оплаты ее услуг, а также консультируют по разным юридическим и бытовым вопросам, которые могут у них возникнуть с началом самостоятельной жизни.
«У нас есть специальный гид и справочники, которые мы дарим детишкам. На выездах с нами присутствует юрист, и мы вместе показываем детям познавательные презентации, иногда проводим тесты, часто собираем опросы, что они хотели бы узнать», – рассказал участник проекта Вадим Танатаров.
По его словам, в Астраханской области добровольцы постоянно работают с четырьмя детскими домами, хотя сама инициатива уже преодолела границы родного региона и охватывает шесть субъектов РФ, включая Московскую и Ленинградскую области.
Альберт [Сарбалаев, автор проекта. – Прим. ред.] также помогает воспитанникам детских домов устроиться в средние и высшие учебные заведения в Москве. Например, двое подопечных нашей программы уже успешно учатся в столице", – отметил Танатаров.
Участие в программе акселерации Вадим воспринимает как площадку для распространения проектов на другие регионы страны: «Здесь я планирую найти партнеров, чтобы этим проектом занимались и в других регионах, чтобы охват был больше. Плюс хочу узнать мнение со стороны, может даже, получить критику: что исправить нужно, а что – добавить».
Помимо этого у активиста накопилось много новых идей, которые он планирует реализовать в будущем и даже создать еще один проект.
«Идеи уже есть, но над ними надо работать», – резюмировал он.
Социальная игра «Я – человек»
(Челябинск)
Адаптации подростков к взрослой жизни посвящен и проект Андрея Шадрина. Фактически он разработал версию популярной настольной игры «Монополия», дублирующую реальную жизнь и рассчитанную на молодых людей от 12 до 15 лет. Суть проста: игрок должен пройти основные вехи жизненного пути любого человека, отвечая на разные вопросы и тем самым получая или теряя игровые очки.
«Все ситуации в ней зависят от человека, от того выбора, который он сделает, будь то конфликты в школе или проблемы в повседневной жизни. И после принятия определенного решения игрок получает обратную связь: либо вознаграждение, либо наказание», – поделился Шадрин.
По его словам, в игре нет правильных или неправильных ответов, так как каждый сам принимает решение за свою дальнейшую судьбу. Таким образом, итог у всех может оказаться разным: кто-то получит работу мечты, а кто-то окажется в тюрьме или секте, оборвав все связи с друзьями и близкими.
Автор проекта уверен, что игра «Я – человек» помогает подросткам сформировать правильное социальное поведение и в будущем избежать фатальных решений и правонарушений, которые могут изменить их судьбу. Также в процессе прохождения игроки учатся разрешать конфликты, анализировать ситуации и выявлять причинно-следственные связи.
«Подросток сам формирует модель дальнейшей жизни, опираясь на свои знания, сегодняшний опыт. Он понимает, что в жизни более важно, к чему стоит стремиться, а к чему нельзя идти, каких идей и людей стоит остерегаться, чтобы они не повлияли негативно на его дальнейшую социализацию», – подчеркнул он.
Шадрин признался, что на создание этого проекта его подтолкнул личный опыт: в прошлом он ‒ сам воспитанник детского дома ‒ прошел через много трудностей, в том числе в плане адаптации в обществе.
«Было время, когда я считал, что социум загнал меня в тупик, и я оказался в безвыходной ситуации. Но нашел в себе силы, мужество, терпение и преодолел тот сложный период, переехал в большой город, освоился, организовал свой бизнес, завел семью. Казалось бы, все стало хорошо, да? Но со временем, общаясь с разными людьми, я стал понимать, что такие проблемы у подростков всегда были, есть и будут», – рассказал Андрей.
Игра появилась три года назад, однако еще пару лет заняло тестирование проекта на площадке ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». Активист также активно консультировался с психологами, юристами, а иногда и бизнесменами из разных областей, чтобы учесть в игре все нюансы и она могла дать ответ на любой вопрос.
В доработке, а на данный момент и в реализации проекта, Шадрину активно помогают члены волонтерского отряда «Бумеранг», которые выступают в качестве модераторов, помогая воспитанникам детских домов запомнить правила и направляя их действия, а после устраивая яркие концерты.
Кроме того, во время игры всегда присутствуют психологи и социальные работники.
«Многие подростки сегодня очень закрыты. Умение общаться на одном языке с подростком, раскрывать его в процессе игры дает возможность социальному педагогу-психологу понять, насколько он ведется на провокации, насколько он психологически не уверен в себе, насколько депрессивен или гиперактивен. Это все помогает специалистам в дальнейшем корректировать его действия», – подчеркнул автор проекта.
«Я – человек» в основном рассчитана на школы, детские дома и реабилитационные центры, но существует и облегченная и более развлекательная версия, в которую можно играть дома в кругу семьи. По словам Андрея, своей сути и главного посыла она от этого не меняет и, помимо всего прочего, укрепляет родительский авторитет.
«ШКИВ: школа креативно-инициативного волонтера»
(Кировская область)
Школа креативно-инициативного волонтера, сокращенно ШКИВ – так называется проект, помогающий создавать школьные добровольческие отряды в Кирове и нескольких районах области. Он реализуется уже в третий раз и помогает увеличить число молодых активистов в регионе.
«Наша школа позволяет участникам освоить азы волонтерской деятельности, научиться проводить мероприятия и оказывать помощь различным категориям нуждающихся, пройти обучение основам социального проектирования и, наконец, разработать и реализовать свой собственный проект, тем самым внести вклад в улучшение окружающего мира», – рассказал участник проекта Антон Рязанов.
Новых членов ШКИВ набирает на конкурсной основе: желающие из всех школ Кирова и области подают заявки, затем формируются команды и с ними проводятся занятия.
«В добровольчестве самое главное – это заряд. Поэтому обучение мы проводим, непосредственно встречаясь с участниками. Получить заряд от какого-то человека и понять, что ты не одинок, понять, что тебя поддержат и обязательно помогут, – это самое главное», – уверен Антон.
В ходе учебы школьников привлекают к участию в различных мероприятиях и акциях, что, по мнению организаторов, дает им возможность попробовать свои силы. Затем инициативные группы возвращаются в свои образовательные учреждения, где создают добровольческие отряды, которые в дальнейшем включатся в волонтерское движение Кировской области.
Дальше наступает самый сложный для юных добровольцев, но самый интересный этап, потому что они уже самостоятельно придумывают проект, выявляют проблему, которая есть в их местности, и стараются решить, а ШКИВ, конечно, помогает.
«Проблемы бывают очень разные. Например, в одном небольшом городке команда волонтеров создала экотропу. Дети полностью ее оборудовали и даже сделали маршрут интерактивным: человек идет по тропе и по установленным табличкам выполняет задания, отвечает на вопросы по телефону через соцсети, получает ответы и новые задания. Таким вот образом школьники решили разнообразить досуг жителей того городка», – поделился Рязанов.
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