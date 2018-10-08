«На тот момент мы уже восемь лет занимались развитием донорства крови, пришли к серьезным показателям и к тому, что проблем с донорством крови в Санкт-Петербурге нет. И после этого вице-губернатор сказал, что есть другая проблема, которую нужно решать. Это связано с регистром доноров костного мозга. Мы изучили проблему и начали с ней работать. В последние два года мы полностью окунулись в нее», – поделился Дмитрий.

Более того, у активиста весьма широкие планы по масштабированию проекта. Уже сейчас Кацуба занят регистрацией эндаумент-фонда под названием «Страна помогает», куда в том числе войдет проект «Героями становятся». Помимо этого в фонде будут функционировать две программы: «Страна помогает», суть которой будет заключаться в привлечении средств, и «Послы фонда», в которой будут принимать участие врачи и доноры костного мозга.