В Приморье стартовал краевой форум волонтеров

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Краевой форум волонтеров открылся во Владивостоке 5 октября, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

Мероприятие собрало более 200 участников из Артема, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Находки, Шкотовского района и других муниципалитетов.

В программе форума — мастер-классы по ораторскому искусству, организации мероприятий, презентации проектов, инклюзивному волонтерству и другим направлениям. Помимо этого 6 октября состоится конкурс волонтерских проектов, победители которого получат гранты из краевого бюджета.

Краевой форум волонтеров завершит работу 7 октября.