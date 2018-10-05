В детском центре "Орленок" пройдет слет школьных поисковых отрядов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Всероссийский слет школьных поисковых отрядов пройдет с 4 по 25 октября в детском центре "Орленок", говорится в сообщении на портале Роспатриотцентра. На профильную смену в лагере "Солнечный" соберутся 150 юных активистов "Поискового движения России" из 43 регионов России. Все участники — победители и призеры конкурса творческих работ "Поиск. Находки. Открытия".

В "Орленке" активисты получат возможность пройти занятия по программе "Школа поисковика". В программе слета — поход в поселок Пляхо, конкурс музейных уголков отрядов и юных экскурсоводов, вечер песни поисковиков, просмотр исторических кинофильмов. А в заключение ребята смогут проверить полученные знания на конкурсе "Тропа поисковика".

5-8 октября пройдет семинар для педагогов-командиров поисковых отрядов. Они изучат вопросы правового регулирования участия несовершеннолетних в выездных мероприятиях патриотической направленности, а также пути решения проблем, связанных с организацией поездок, экспедиций, экскурсий и палаточных лагерей.

Организатором слета выступает ООД "Поисковое движение России" при содействии Роспатриотцентра, Российского движения школьников и Министерства просвещения РФ.