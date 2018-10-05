Первый волонтерский кинологический отряд появится в Кузбассе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый волонтерский кинологический отряд "Сибирь" появится в Кузбассе, говорится в сообщении на портале администрации Кемеровской области. Его создание стало возможным благодаря победе инициативной группы студентов Кемеровского сельскохозяйственного института на всероссийском конкурсе молодежных проектов в марте 2018 года. Лев Буряк, Ирина Ерофеева и Анастасия Зыкова получили грант в размере 2 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию волонтерского кинологического отряда.

"Стать бойцами первого кинологического отряда смогут как студенты Кемеровского сельхозинститута, так и все желающие, у кого есть реальный интерес к нашему движению. Волонтеры-кинологи смогут помогать сотрудникам МВД и МЧС в поиске людей, попавших в чрезвычайную ситуацию", — рассказал инициатор проекта и командир отряда "Сибирь" Лев Буряк.

Планируется сформировать отряд из 20 волонтеров, которые пройдут курсы повышения квалификации инструктора-дрессировщика и курсы по поисковым работам. К каждому из них будет прикреплена служебная собака. На средства из гранта приобретено пять щенков специальных пород (лабрадор и немецкая овчарка), заключены договоры на ветеринарное обслуживание, пошита форма для обучающихся волонтеров.

Врио ректора КемГСХИ Екатерина Ижмулкина отметила, что работа в кинологическом направлении ведется в вузе не первый год. С 2014 года здесь готовят будущих специалистов-кинологов в рамках обучения по специальности "зоотехния".

"Проект волонтерского кинологического отряда даст возможность студентам нашего вуза и всем желающим получить дополнительное кинологическое образование и присоединиться к волонтерскому движению", — подчеркнул руководитель вуза.