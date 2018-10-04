"Брянский лес" ищет волонтеров на 19‒20 октября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заповедник "Брянский лес" ищет добровольцев на 19‒21 октября, которые помогут в обустройстве музея деревянного быта, говорится в сообщении на портале "Заповедная Россия".

Для музея сотрудники заповедника уже создали особое помещение — двор, обнесенный частоколом. Задача волонтеров — помочь покрыть конструкцию специальными пропитками, чтобы в зиму сооружение ушло защищенным. Волонтеры не только будут работать в музее, но и получат возможность принять участие в экскурсии по тропе "Наш дом — Брянский лес".

Мы с радостью ждем наших постоянных волонтеров и тех, кто приедет к нам в первый раз. Волонтерство на особо охраняемых природных территориях — это хороший способ не только помочь близкой заповедной территории, но еще и возможность побывать в прекрасном месте", ‒ рассказала Кристина Павлова, специалист по экологическому просвещению заповедника "Брянский лес".

Основная идея музея состоит в том, чтобы сохранить все то множество деревянных предметов, которыми в течение нескольких столетий пользовались в быту наши предки ‒ лавки, телеги, ложки, весла. Сейчас процесс потери этих обычных когда-то вещей катастрофически ускорился. Музей дерева — возможность сохранить часть культуры.

Все, что необходимо для работы (перчатки, кисти, краска), будет уже ждать волонтеров на месте. С собой необходимо взять еду, личные вещи, документ, удостоверяющий личность, необходимые лекарства. Для того чтобы принять участие в волонтерской акции, нужно связаться с сотрудниками заповедника.