Год волонтера
Путь волонтера: чему могут научить в школах волонтерства
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
(обновлено: 10:03 04.10.2018)
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Путь волонтера: чему могут научить в школах волонтерства

Многие благотворительные организации не просто набирают команду волонтеров и бросают их на поле добровольческой деятельности, они еще и обучают тех, кто хочет бескорыстно помогать другим, необходимым навыкам и умениям. О том, чему, как и зачем учат волонтеров, корреспонденту проекта "Год волонтера" рассказали в ресурсном центре "Мосволонтер" и благотворительном фонде "Арифметика добра".

Со знанием дела

Безусловно, для того чтобы волонтерские практики были эффективны, к их организации нужно подходить со знанием дела, профессионально. Поэтому мы уделяем огромное внимание обучению как организаторов добровольчества, представителей некоммерческого сектора, так и волонтеров", — говорит директор ресурсного центра "Мосволонтер" Ирина Швец.

"Мосоволонтер" реализует программы общего и функционального обучения волонтеров. На них можно научиться, например, коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья, узнать, как правильно управлять большими потоками людей, отработать другие важные и полезные навыки.

В ресурсном центре готовят менеджеров и тренеров волонтерской деятельности: программа "Волонтерский менеджмент" направлена на формирование управленческих компетенций и личных лидерских качеств волонтерских тим-лидеров, а программы "Школа презентаторов" и "Тренинг тренеров" учат не только разрабатывать и проводить тренинги волонтерской тематики, но и вдохновлять аудиторию, заряжать ее энергией добрых дел, добавляет Швец.

Молоды душой: как в России поддерживают серебряное волонтерство
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Молоды душой: как в России поддерживают "серебряное" волонтерство
Кроме общих программ существуют также специальные, для отдельных категорий волонтеров, например "ProДобро" для медиаволонтеров, "ДоброСеребро" для "серебряных" волонтеров и "Вселенная волонтера" для школьников.

"Все обучающие программы ресурсного центра "Мосволонтер" позволяют повысить самомотивацию и сформировать столь необходимые и востребованные сегодня soft skills: коммуникацию, работу в команде, управление временем", — говорит Швец.

Она отмечает, что обучение волонтеров — неотъемлемая часть их участия в мероприятиях в столице. Они проходят как простой инструктаж, так и многоступенчатые программы обучения.

К чемпионату готовы

Масштабную подготовку городские волонтеры прошли в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В рамках общего обучения волонтеры прошли тренинги и мастер-классы, научились быстро ориентироваться в большом городе, узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, общаться со СМИ и помогать людям с инвалидностью.

Помимо общей была реализована и функциональная подготовка — волонтеры изучали особенности тех или иных функций. Добровольцы прошли обучение на объекте и отработали полученные знания на практике.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПомимо общей была реализована и функциональная подготовка — волонтеры ЧМ-2018 изучали особенности тех или иных функций
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Помимо общей была реализована и функциональная подготовка — волонтеры ЧМ-2018 изучали особенности тех или иных функций
"Так, представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы провели специальное обучение для тим-лидеров городских волонтеров и в условиях, максимально приближенных к реальности, научили оказывать первую помощь и действовать в экстренных ситуациях", — рассказывает Швец.

По ее словам, все эти знания пригодятся волонтерам не только на конкретном мероприятии, но и в повседневной жизни.

"Наши программы помогают не только раскрыть личностный потенциал, но и, что самое немаловажное, дают возможность попробовать себя в разных сферах деятельности, определиться с выбором жизненного пути", — заключает Швец.

Из волонтеров в наставники

Благотворительный фонд "Арифметика добра" помогает детям-сиротам найти семью, а также социализироваться и адаптироваться — для этого организация занимается развитием образования, культуры и спорта в детских домах.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровПодготовка в школе наставников позволяет волонтерам многое узнать о себе
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Подготовка в школе наставников позволяет волонтерам многое узнать о себе

Несколько лет назад в фонде начали готовить социальных волонтеров. Им рассказывали об особенностях детей-сирот, как с ними взаимодействовать, беречь себя в сложных ситуациях и другом.

"Сейчас программа подготовки социальных волонтеров переросла в более глубокое направление — наставничество. Это тоже волонтерская деятельность. Мы обучаем наставников, готовим к встрече с подростками. В отличие от волонтера, наставник вступает в отношения с подростком надолго, минимум на один год. Его задача — помочь молодому человеку освоиться в окружающем мире, подготовиться к самостоятельной жизни, быть проводником и другом в жизненных перипетиях", — рассказывает руководитель программы "Наставники" Анастасия Сорокина.

Она добавляет, что подготовка в школе наставников позволяет волонтерам многое узнать о себе, своем взаимодействии с родными и детьми.

"Зная причины поведения детей, лишившихся заботы родителей и проживших в детском доме, мы становимся терпимее и внимательнее. Эти знания с успехом используются в обычной жизни. Мы считаем, наша программа в том числе решает просветительскую задачу", — утверждает Сорокина.

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