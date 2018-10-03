"Быть злым не модно": российские звезды снялись в ролике о добровольчестве

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Известные артисты и спортсмены снялись в социальном ролике о добровольчестве. В официальном Instagram-аккаунте Года добровольца (волонтера) в России опубликован видеоролик с участием футболиста Федора Смолова, фигуристки Алины Загитовой, репера Мота и его жены, блогера Марии Мельниковой, певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина, сообщает пресс-служба "Года добровольца".

Ролик посвящен добровольчеству и идеям, которые разделяют волонтеры, — заботе, части, милосердию, помощи. Видеоряд построен на противопоставлении фраз и слов "Равнодушие не лечится", "Быть злым не модно", "Корысть — удел слабых" и других.

Ролик является продолжением кампании "Время добрых дел пришло". Ранее в ней приняли участие послы Года добровольца Владимир Машков, Алла Михеева и братья Эдгард и Аскольд Запашные.