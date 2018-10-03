В Тамбовской области завершился первый медиафорум волонтеров Победы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. С 1 по 3 октября на территории Тамбовской области прошел первый медиафорум, собравший 150 медиаволонтеров из региональных отделений всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Центрального федерального округа, сообщается на официальном сайте организации.

В течение двух дней добровольцы прошли интерактивную образовательную программу, направленную на развитие компетенций и навыков в сфере медиа, обменялись опытом, а также разработали миссию, цели, задачи, формат и план мероприятий проекта "Медиапобеда", реализация которого начнется в 2019 году", — отмечается на сайте.

Работа форума завершилась церемонией закрытия и подведением итогов "медиагонки", где были награждены лучшие команды.