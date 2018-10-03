ОНФ направил в правительство РФ предложения по культурному волонтерству

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в правительство РФ предложения по развитию добровольческого движения в сфере культуры, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Отмечается, что эксперты считают важным поддерживать волонтерские объединения, которые восстанавливают национальные промыслы, вовлекают молодежь в проекты по сохранению историко-культурного и нематериального наследия, развивают грантовую, информационную и юридическую поддержку добровольческих инициатив.

Кроме того, эксперты отметили, что необходимо устранить законодательный пробел: пока волонтеры могут работать только по благоустройству территории и консервации памятников, не затрагивая сами объекты охраны, участие волонтеров в реставрации запрещено.

"Мы же считаем, что стоит с экспертами обсудить, а затем принять регламент, который бы позволил добровольцам выполнять несложные реставрационные работы", — сказал член центрального штаба ОНФ, руководитель центрального штаба молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселев.