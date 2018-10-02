Объявлены победители грантового конкурса "Молоды душой"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. 25 лучших проектов развития "серебряного" волонтерства из 20 регионов России получат финансирование в размере от 100 до 300 тысяч рублей по итогам грантового конкурса "Молоды душой", сообщает пресс-служба "Года добровольца". Победители были объявлены на торжественной церемонии закрытия III Всероссийского форума "серебряных" добровольцев в Уфе.

В список лучших вошли проекты по экологии, адресной поддержке семей, оказанию социально-психолого-педагогической помощи подросткам, входящим в группу риска, развитию эмоционального интеллекта, наставничеству, организации творческих занятий, виртуальному туризму и ряд других.

Всего на конкурс была подана 501 заявка. Помимо грантов проекты-победители получат административную, информационную и методическую поддержку от Ассоциации волонтерских центров и благотворительного фонда "Память поколений".

Как заявила руководитель дирекции проведения Года добровольца в России Ксения Разуваева, конкурс по поддержке социальных инициатив волонтеров пенсионного возраста станет ежегодным.