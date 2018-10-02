По зову сердца: актер Манучаров пообщался в Уфе с "серебряными" волонтерами

"Серебряные" волонтеры пообщались в Уфе с общественным послом Года добровольца, заслуженным артистом России актером Вячеславом Манучаровым. Встреча состоялась в рамкам всероссийского форума добровольцев "Молоды душой". Лидеры и участники проектов, посвященных добровольческой деятельности, собрались в концертном зале конгресс-холла и побеседовали на различные темы. Подробности — в материале проекта "Год добровольца".

Известный актер вышел на сцену с песней и почти сразу отправился в зал к восторженной публике. Поприветствовав собравшихся, Манучаров рассказал, что после перелета временно остался без багажа и концертного костюма, поэтому вышел к зрителям как есть — в повседневной одежде и кроссовках. Он тут же добавил, что так даже лучше, потому что яркий костюм не будет отвлекать внимание, а общение пройдет в уютной, семейной обстановке.

© Фото предоставлено пресс-службой Года добровольца (волонтера) в России встреча актера Вячеслава Манучарова с "серебряными" волонтёрами в Уфе © Фото предоставлено пресс-службой Года добровольца (волонтера) в России встреча актера Вячеслава Манучарова с "серебряными" волонтёрами в Уфе

"Самое главное — это не стареть духом. Пока мы молоды душой, нам ничего не страшно. Я очень рад, что в нашей стране есть такие прекрасные люди, которые зовутся добровольцами. Они делают добро от чистого сердца и по зову души", — начал актер непринужденную беседу с залом.

Вячеслав Манучаров рассказал о своей деятельности в качестве посла Года добровольца, пояснил, почему на подобные роли выбирают медийных личностей: по его мнению, известные люди вызывают доверие, ведь их лица знакомы многим.

Еще актер рассказал, что, когда его приглашают поучаствовать в акциях, форумах и других волонтерских мероприятиях, он старается найти время в плотном графике, отложить что-то, и если получается, то соглашается и едет, потому что понимает, как это важно.

"Сегодня я здесь, потому что сердце зовет, долг зовет, меня знают, и, может быть, кто-то прислушается к моим словам", — сказал Манучаров.

Волонтеры задавали вопросы о личной жизни и особенно творческом пути артиста, много шутили. Зрители вспоминали много ролей Манучарова, в том числе в школьном сериале "Простые истины". Так разговор плавно перешел к грядущему празднику — Дню учителя.

"Школа — это тот маяк, который ведет вас на протяжении всей жизни. Как и сколько закладывается в эти годы родителями и учителями, столько жизнь вам отдает. Школа — это основа всех основ. Низкий поклон всем учителям", — сказал Манучаров.

В завершение творческого вечера одна из участниц, которая приехала на форум из Ульяновска, пригласила артиста стать медийным лицом проекта ее команды на фестивале песочного творчества.

"Как я могу отказаться? Кончено, я согласен", — ответил актер под дружные овации "серебряных" волонтеров.