В Уфе обсудили основные драйверы развития волонтерства

УФА, 2 окт — РИА Новости. Второй образовательный день программы третьего всероссийского форума "Молоды душой" в Уфе открыла встреча с начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым и заместителем министра обороны — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андреем Картополовым.

Как отметил Новиков, если в конце 2017 года только 7-8% россиян считали себя волонтерами, то уже к лету текущего года таковых стало в 1,5 раза больше, и главная цель Года добровольца — дать импульс для развития этого движения.

"Это очень важно. Это государственная задача", — сказал он.

Люди становятся добровольцами по трем основным причинам, подчеркнул Новиков: чтобы интересно жить, получить дополнительные знания, чувствовать себя полезным. Это основные драйверы развития волонтерского движения.

В то же время эксперты, по его словам, очень высоко оценивают уровень развития добровольческой культуры и видят системный интерес государства к развитию этого направления.

Наша цель — создать для человека возможность на всю жизнь, на каждом этапе участвовать в добровольческой деятельности, начиная со школы", — отметил Новиков.

Он также сообщил, что в текущем году для мотивации региональных властей к взаимодействию с волонтерами проводится конкурс "Регион добрых дел".

"По итогам года кто-то станет первым, а кто-то последним из 85 субъектов Федерации. Я искренне желаю Республике Башкортостан оказаться на верхушке этого списка", — заключил Сергей Новиков.

В свою очередь Андрей Картополов отметил, что умение и способность бескорыстно помогать другим — это не что иное, как высшая форма служения обществу.

"Время неумолимо идет. И настанет тот день, когда не останется в живых ни одного ветерана Великой Ответственной войны. Я полагаю, что ваше движение могло бы взять на себя часть воспитательно-патриотической функции, которую сейчас несут на себе наши ветераны", — сказал замминистра обороны.