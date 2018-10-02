Власти должны поддерживать движение российских добровольцев - Минтруд РФ

УФА, 2 окт – РИА Новости. Власти всех уровней должны поддерживать движение добровольцев, заявил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко на форуме "серебряных" добровольцев в Уфе.

"Добровольцы, они безотносительно того, какой у тебя возраст. Политически на всех уровнях власти, в том числе на региональном, мы должны держаться их, в свою очередь организовывать свои действия таким образом, чтобы движение добровольчества было поддержано во всех уровнях государственной власти", — сказал Вовченко.

Он напомнил, что существует система грантов, социальных субсидий в отношении общественных организаций.

"Я бы хотел обратиться к регионам, здесь много представителей субъектов: необходимо этой системой поддерживать", — заявил он.

С 30 сентября по 3 октября в Уфе проходит третий всероссийский форум "серебряных" добровольцев "Молоды душой". В форуме участвуют 500 человек из всех регионов страны — волонтеры старше 50 лет, активисты общественных объединений, популяризирующих "серебряное" добровольчество, представители геронтологических центров и региональных органов власти. Организаторы форума "Молоды душой" — Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр" и Ассоциация волонтерских центров.