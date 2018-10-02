Участники форума "серебряных" волонтеров высадили аллею Добра в Уфе

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Участники всероссийского форума "серебряных" добровольцев посетили социальные учреждения Уфы, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России. В городском доме-интернате для престарелых и инвалидов волонтеры пенсионного возраста организовали концерт "Песни нашей молодости" и занятия по пошиву шарфов и вышивке лентами. В благотворительном образовательном фонде "Мархамат" участники вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья делали тканые игрушки, ловцов снов и деревянные значки. В рамках арт-терапии волонтеры также выучили с воспитанниками центра стихотворения и устроили выступления клоунов.

В Уфимском государственном колледже технологии и дизайна участники форума смогли не только поделиться своим опытом со студентами и рассказать про событийное, спортивное и международное волонтерство, но и развить новые навыки. Учащиеся рассказали добровольцам-наставникам о стиле и модных трендах в одежде, а также научили делать макияж и прически.

На территории лицея №160 волонтеры вместе с преподавателями, учениками и жителями микрорайона высадили аллею Добра из 40 деревьев. Присоединились к посадке начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в России, директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева.

Третий Всероссийский форум "серебряных" добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. Его участниками стали 500 волонтеров старше 50 лет, активисты общественных объединений, популяризирующих "серебряное" добровольчество, представители геронтологических центров. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр", Ассоциацией волонтерских центров и министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в рамках Года добровольца (волонтера) в России.