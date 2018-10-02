В Тамбовской области стартовал слет патриотических объединений ЦФО

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Тамбовской области 1 октября состоялось торжественное открытие первого слета патриотических объединений ЦФО, говорится в сообщении на портале Росмолодежи. В мероприятии приняли участие 150 медиаволонтеров из региональных отделений всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Центрального федерального округа.

Начальник отдела регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Александр Левит поблагодарил добровольцев за вклад в дело сохранения исторической памяти. "Я очень рад видеть здесь как знакомые, так и новые лица. Именно вы сохраняете историческую правду и распространяете ее по всем 85 регионам России. Желаю получения новых знаний и продуктивной работы по разработке нового проекта "Медиапобеда", — отметил он.

В течение двух дней участникам слета предстоит пройти интерактивную образовательную программу, направленную на развитие компетенций и навыков в сфере медиа, обменяться опытом и проработать новый проект движения "Медиапобеда". После слета участники смогут применить полученные знания в деятельности "Волонтеров Победы", направленной на сохранение исторической памяти, популяризацию достижений России, создание просветительского, образовательного и позитивного контента.

Организаторы слета ‒ всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр", дирекции Года добровольца (волонтера). Слет реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов.