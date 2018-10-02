Путин: форум "серебряных" добровольцев важен для развития волонтерства

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьего всероссийского форума "серебряных" добровольцев, отметив, что это мероприятие станет важным событием для развития волонтерства среди старшего поколения, сообщается на сайте Кремля.

"Приветствую вас на открытии Всероссийского форума "серебряных" добровольцев. Ваш форум проводится в Год добровольца в России и призван стать важным событием в сфере развития волонтерства среди граждан старшего возраста", — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что традиции бескорыстной помощи, подвижничества имеют в России глубокие исторические корни. Он отметил, что волонтерство всегда объединяло искренних, энергичных, чутких к чужой беде людей – вне зависимости от возраста и профессии.

"Сегодня волонтеры старшего поколения самоотверженно трудятся в самых разных областях. Они с участием относятся к тем, кто нуждается в поддержке и внимании, делятся с ними богатым жизненным и профессиональным опытом. И конечно, "серебряные" добровольцы с удовольствием общаются со своими юными коллегами, стремятся сохранять молодость души и позитивный настрой", — добавляется в документе.

Владимир Путин выразил уверенность, что форум пройдет в созидательном, конструктивном ключе, а его рекомендации будут востребованы в решении важных задач, стоящих перед волонтерским движением в нашей стране. Он пожелал участникам здоровья и успехов во всех начинаниях.