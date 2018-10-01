Передать опыт – в Уфе открылся форум "серебряных" волонтеров

УФА, 1 окт — РИА Новости. В столице Республики Башкортостан состоялась церемония открытия третьего всероссийского форума "серебряных" волонтеров "Молоды душой".

"В Уфе собрались соратники и единомышленники с неравнодушными сердцами, активной гражданской позицией, которые посвящают себя бескорыстному служению людям и помощи нуждающимся", — сказал глава региона Рустем Хамитов, открывая форум.

Он отметил, что добровольчество за последние годы стало важным институтом развития гражданского общества. "Вы вносите в эту важную работу особую мудрость, такт, сердечность, душевную зоркость", — подчеркнул Хамитов.

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко, волонтерам не требуются особые статусы, и они понимают свое предназначение — помочь другим вне зависимости от возраста. "На всех уровнях власти мы должны держаться именно таких людей", — подчеркнул он.

Работа форума началась с панельной дискуссии "Активное долголетие в России: счастливый человек — счастливая страна", участники которой обсудили перспективы развития "серебряного" волонтерства.

В частности, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев сообщил, что "портрет" среднего российского добровольца — это молодой человек 24 лет, однако планка растет, потому что развивается движение "серебряных" волонтеров.

"В нашей стране проходит много мероприятий по волонтерству, много форумов. Большинство из них, конечно, молодежные. Поэтому мы очень ждали этого события. <…> Успешность и социальный комфорт любого государства зависят от социального комфорта каждого конкретного человека. Тема "серебряного" волонтерства играет в этом одну из ключевых ролей", — отметил он.

"Очень приятно, что Уфа стала центром движения, которое называется "серебряное" волонтерство. Понимаешь, что в стране возникло новое движение — интересное, сильное и, я надеюсь, мудрое. Главное — не мешать", — заключил Рустем Хамитов.