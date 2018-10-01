Акция "Всероссийский добрый урок" продлена до 20 октября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Акция "Всероссийский добрый урок", в ходе которой школьникам рассказывают, как создать волонтерский отряд, по многочисленным просьбам продлена до 20 октября. Изначально планировалось, что в 2018 году "Добрый урок" будет проводиться с 15 сентября по 20 октября. Организаторы проекта — Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и Российское движение школьников — проводят эту акцию четвертый год подряд.

"Всероссийский добрый урок" даст старт проекту "Лига добровольческих отрядов", который продлится до конца апреля. Раз в месяц участники будут получать задание, выполняя которые шаг за шагом они создадут волонтерский отряд.

Идея добровольчества в России находится в центре внимания общественности. Как показал опрос РИА Новости, более 60% проголосовавших уже принимали участие в волонтерских акциях, причем 34,9% — в более чем трех инициативах. В опросе приняло участие более 300 человек. Наибольший интерес вызывает социальное волонтерство — в качестве интересной сферы для себя его выбрали 30,9% проголосовавших. Культурное волонтерство привлекает 22,1% опрошенных, спортивное — 14,5%, экологическое — 21,5%, медицинское — 11%. В опросе приняло участие 724 человека.

Неудивительно, что акция "Добрый урок" вызвала горячий отклик у школьников. Так, в московской школе № 2005 учащиеся 6-го "А" класса поняли, что на самом деле уже давно занимаются добровольчеством: раздельный сбор мусора, посадка тюльпанов, проведение чаепития в хосписе — все это школьникам не в новинку. Поэтому было решено, что добровольческому отряду — быть.

В Белокурихинской СОШ №2 в Алтайском крае на "Добром уроке" учащиеся решили сразу приступить к делу и придумали волонтерские акции к Дню пожилого человека в октябре 2018 года.

В СОШ № 7 города Туймазы Республики Башкортостан "Добрый урок" прошел в форме квеста: учащиеся 5-7-х классов разгадывали волонтерские байки, рассортировывали мусор, рисовали плакаты-лозунги и многое другое.

Ученик самарской школы №114 Владислав Альков, вдохновившись рассказами о волонтерстве, тоже решил стать добровольцем. "Тут можно найти много новых друзей, общаться с людьми из других стран и, конечно, помогать людям. Надеюсь, у меня получится быть волонтером. Я думаю, что своим флешмобом распиарю отряд, потом соберу уже группу волонтеров", — рассказал Владислав.

В онлайн-вебинаре, который прошел 27 сентября в рамках Всероссийского доброго урока, приняло участие более 2 тысяч человек со всей страны, причем в основном зрителями были школьники. Занятие в прямом эфире провел Андрей Федоров, руководитель федеральной программы развития детского добровольчества "Ты решаешь!". О добровольчестве зрителям рассказала волонтер XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году, универсиады в Казани и чемпионата мира по футболу Анна Чернова.