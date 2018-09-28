Перспективы развития "серебряного" волонтерства обсудят в Уфе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Третий Всероссийский форум добровольцев-наставников "серебряного возраста" откроется в Уфе 1 октября. В нем примут участие более 500 человек старше 50 лет из разных регионов страны — активисты общественных объединений, популяризирующих "серебряное" добровольчество, представители геронтологических центров и региональных органов власти.

В предыдущие годы мероприятие проходило в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По результатам прошлых форумов была сформирована "дорожная карта" "Развитие добровольчества среди граждан старшего возраста на период до 2020 года". Ее реализация позволяет популяризировать волонтерство среди пенсионеров, организовывать обучение для серебряных добровольцев и руководителей волонтерских центров и способствовать реализации на практике концепции активного долголетия.

Программа будет построена на трех тематических блоках — "Опыт", "Энергия" и "Тепло", которые призваны сформировать общее представление о возможностях активного долголетия и "серебряного" добровольчества.

Для участников проведут мастер-классы и встречи с различными экспертами. Центральным мероприятием деловой программы 1 октября станет панельная дискуссия о перспективах развития движения "серебряных" добровольцев. 2 октября волонтеры-наставники совместно со специалистами органов государственной власти посетят уфимские социальные учреждения приюты, интернаты и больницы.