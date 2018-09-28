В Вологодской области пройдет семинар по организации поисковых отрядов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Семинар по организации поисковых формирований Северо-Западного федерального округа пройдет 28-30 сентября в Вологодской области. В нем примут участие более 100 бойцов и командиров поисковых отрядов, занимающихся полевой и архивной работой по установлению судеб погибших воинов, сообщается на официальном сайте Поискового движения России.

"Мы рады принимать в Вологде поисковиков со всего Северо-Западного федерального округа в год 30-летия организованного поискового движения России. Эта встреча станет значительным событием в патриотической работе региона", — заявил заместитель губернатора области, начальник департамента внутренней политики областного правительства Евгений Богомазов.

В рамках встречи планируется рассмотреть вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и поисковых организаций в паспортизации и уходе за воинскими захоронениями. На мастер-классах участники поделятся опытом создания электронных книг памяти в своих регионах.

В семинаре также примет участие ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева, которая расскажет о практиках вовлечения молодежи в работу по увековечению памяти защитников Отечества.

Одним из итогов встречи станет определение лучших практик организации работы и мероприятий поисковой, патриотической направленности регионального и межрегионального уровня.