Год волонтера
В рамках Всероссийского доброго урока состоялось онлайн-занятие
© РИА Новости / Виталий Аньков
(обновлено: 20:13 27.09.2018)
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В рамках Всероссийского доброго урока состоялось онлайн-занятие

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. 27 сентября в рамках Всероссийского доброго урока состоялся онлайн-вебинар. Занятие в прямом эфире провел Андрей Федоров, руководитель федеральной программы развития детского добровольчества "Ты решаешь!".

Гостем занятия стала волонтер XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году, Универсиады в Казани и чемпионата мира по футболу Анна Чернова. Девушка рассказала зрителям, как начинала добровольческую деятельность. Ее первый волонтерский опыт был связан с пропагандой здорового образа жизни — она участвовала в различных акциях, стимулирующих отказаться от вредных привычек.

"Например, мы обменивали сигареты на шоколадки", — поделилась Анна Чернова.

Одним из самых ярких добровольческих воспоминаний она назвала участие в зимних Олимпийских играх в Сочи. Там Анна смогла не просто проявить себя на добровольческом поприще, но и развить лидерские навыки.

В сентябре по всей России пройдет акция Добрый урок
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
В сентябре по всей России пройдет акция "Добрый урок"

"Это было такое масштабное событие. Я была там тим-лидером, то есть руководила другими волонтерами. Это большой уровень ответственности и невероятный опыт", — отметила Анна.

Также девушка рассказала о планах на будущее. По ее словам, она мечтает побывать в роли социального волонтера в другой стране, где она смогла бы заняться преподаванием английского языка.

В завершение выступления Анна ответила на вопросы зрителей и дала советы тем, кто только собирается встать на путь волонтерства.

Мне хочется пожелать, чтобы вы не боялись пробовать. Пробуйте, не бойтесь! Наверняка этот опыт станет для вас незабываемым", — напутствовала Анна зрителей-школьников.

Следующим гостем вебинара стал Платон Мерсиянов, посол Лиги добровольческих отрядов. Платону10 лет, пять из которых он посвятил волонтерской деятельности. Сейчас Платон является послом Детского добровольческого движения. Его функция заключается в том, чтобы развивать в своей школе работу волонтерских отрядов.

"Может быть, скоро и в масштабах города начну развивать отряды", — поделился планами юный волонтер.

"Платон скромничает — он принимает участие даже в волонтерских программах федерального уровня", — уточнил ведущий вебинара.

Оказывается, Платон выступил в роли актера в нескольких видеокурсах для волонтеров.

Вебинар собрал несколько сотен зрителей. Основной аудиторией стали школьники. Чтобы собравшиеся у мониторов не заскучали, ведущий провел для них несколько игровых блоков. По итогам интеллектуальных игр будут выбраны победители, которые получат дополнительное домашние задание. Лауреат конкурса сможет попасть на тематическую смену для добровольцев в "Артек".

Как рассказал Андрей Федоров, изначально планировалось, что Всероссийский добрый урок будет проходить с 15 по 30 сентября, однако по многочисленным просьбам акция была продлена до 20 октября.

Всероссийский добрый урок — это масштабная программа, которая проводится в рамках Года добровольца в России при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников на площадке центра онлайн-образования "Фоксфорд". Она предполагает внеклассную работу со школьниками по темам добровольчества и волонтерства.

Всероссийский добрый урок: как вовлечь школьников в добровольчество
© РИА Новости
Всероссийский добрый урок: как вовлечь школьников в добровольчество

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